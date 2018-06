G7 - monito dell'UE : il formato non si tocca : Teleborsa, - Il formato G7 non si tocca. Non hanno dubbi, il presidente della commissione europea, Juncker e il presidente del consiglio UE, Tusk . " Dobbiamo salvaguardare i principi dell'UE , tra i ...

F1 - parla Charlie Whiting : “In Canada saranno monitorate le batterie della Ferrari” : Non sono terminati i controlli sulla batteria della Ferrari. In Canada, dove farà tappa il Mondiale di F1, precisamente a Montreal, dovrebbero arrivare ulteriori verifiche disponendo magari di nuovi sistemi di controllo più efficaci, spinti ovviamente dalla polemica Mercedes. Ad esporsi sulla questione è Charlie Whiting, direttore di prova della F1, come leggiamo su Motorsport. “Abbiamo cercato di arrivare al punto: siamo pienamente ...

Governo - monito di Visco : 'Il destino dell'Italia è quello dell'Ue' : "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa", il cui sviluppo "determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende". A indicarlo è il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sottolineando che "per ...

Il monito di Visco : il destino dell'Italia è quello dell'Europa : Macchierebbe in modo indelebile la reputazione dell'Italia nel mondo'. Il sentiero stretto del debito . Per ridurre il debito, ribadisce Visco, replicando indirettamente alle ipotesi ventilate da ...

Compravendita di voti : il monito dell'associazione antiracket : Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'associazione antiracket 'Sviluppo e legalità' di San Pietro Vernotico, riguarda alla campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno. E' ...

Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre : Finora sono avanzati nel silenzio i lavori di unificazione delle reti di Wind e Tre, che grazie alla loro unione hanno lasciato spazio all'insediamento di Iliad L'articolo Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre proviene da TuttoAndroid.

Di Maio-Salvini stringono sul programma - monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Network monitor Mini indica in modo discreto la velocità della connessione in tempo reale : Network Monitor Mini è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un Mini Monitor di rete che visualizza in tempo reale la velocità di upload e download della connessione attiva. L'indicatore è posizionabile negli angoli dello schermo ed è possibile personalizzarne il colore, la trasparenza e la larghezza, altezza e dimensione del carattere, oltre al formato con il quale verrà visualizzata la velocità in upload e download. L'articolo ...

Cina - condivisione dei dati registrati dal satellite per il monitoraggio elettromagnetico dell'attività sismica terrestre Zhangheng 1 : Zheng Guoguang, direttore dell'Ufficio Sismologico cinese, ha detto che, fino al 2016, la Cina ha stabilito relazioni di cooperazione con 13 organizzazioni internazionali e 77 paesi nel mondo, 41 dei ...

Allerta meteo a Milano : maltempo per la giornata della Festa della Mamma - monitorati fiumi : Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di oggi, sabato 12 maggio, sino alla notte di lunedì 14 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire dalla mezzanotte di oggi, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Il monito di Mattarella : il capo dello Stato non è un notaio : Omaggio alla tomba di Luigi Einaudi, per celebrare i 70 anni dell'insediamento al Quirinale il 12 maggio 1948: "Il presidente è tutore della Costituzione e robusto contropotere contro gli abusi"

monito della Commissione Europea - la crescita dell'Italia calera' nel 2019 : Immediata giunge la replica del Tesoro, che in una nota sottolinea: "È opinione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che la contabilità definitiva del 2018, che potrà essere apprezzata ...

Terremoti e monitoraggio della sismicità : l’Italia avrà i primi sismometri in mare : E’ stato siglato oggi un accordo tecnico e scientifico tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche del MISE e l’Associazione Mineraria italiana. Obiettivo dell’accordo è avviare una cooperazione scientifica tra le Parti che consenta non solo di ampliare la conoscenza dell’offshore italiano, ma anche di incrementare l’efficacia ...

'Zanzamapp' : ecco l'appuntamento per monitorare la presenza delle zanzare : Questo progetto si propone di creare un filo conduttore tra la scienza e i cittadini, proprio all'insegna della citizen science, che avvicina i due linguaggi per uno scopo comune: alla scienza serve ...