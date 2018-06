G7 : Macron posta video con Trump : ANSA, - CHARLEVOIX, 8 GIU - "Il dialogo, ancora e sempre. Confrontarsi, cercare di convincere, senza sosta, per difendere gli interessi dei francesi anche di tutti coloro i quali credono che il mondo non ci costruisce che insieme". E' il tweet postato da Emmanuel Macron assieme ad un breve video che lo riprende insieme al presidente Usa Donald Trump, nel corso di un bilaterale prima dell'...

Siria - il G7 unito : 'Risposta alla Siria era necessaria'. Discorso di Macron al Parlamento europeo : Apprezziamo e sosteniamo gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu per una transizione politica inclusiva e credibile sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del ...

Macron al Parlamento Ue - risposta non è democrazia autoritaria : ... di difesa, della Siria, di migrazioni, del piano Marshall per l'Africa ma anche della situazione nei vari paesi europei compresa la situazione politica in Italia. Macron adesso parlerà alla Plenaria.

Siria : Macron - risposta con Usa e Gb : PARIGI, 10 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che la Francia deciderà nei prossimi giorni con gli alleati Usa e Gb come rispondere al regime Siriano sul presunto attacchi con armi ...

Siria - nuovi raid nella notte : è ancora strage. Trump – Macron : “ferma risposta” : Francesi e statunitensi d’accordo per un intervento contro Damasco, contraria la Russia, Save the Children: inorriditi per l’attacco chimico

