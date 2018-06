G7 | dal G8 al bando di Putin | 4 anni senza la Russia

Anika - abbandonata a 12 anni dalla mamma - diventa attivista in difesa delle spose bambine : Anika, abbandonata a 12 anni dalla mamma, diventa attivista in difesa delle spose bambine In alcuni Paesi, la povertà e la discriminazione di genere portano all’esclusione sociale di milioni di bambine e ragazze. Ma due adolescenti hanno dimostrato con la loro determinazione che è possibile ottenere dei grandi risultati. Anika a soli 12 anni si […] L'articolo Anika, abbandonata a 12 anni dalla mamma, diventa attivista in difesa delle ...

Anika - abbandonata a 12 anni dalla mamma - diventa attivista in difesa delle spose bambine : In alcuni Paesi, la povertà e la discriminazione di genere portano all'esclusione sociale di milioni di bambine e ragazze. Ma due adolescenti hanno dimostrato con la loro determinazione che è possibile ottenere dei grandi risultati. Anika a soli 12 anni si batte contro i matrimoni precoci in India mentre Parul è diventata una campionessa di nuoto in Bangladesh.Continua a leggere

Abbandonavano rifiuti in campagna - traditi dalle telecamere nascoste. Fioccano multe dei Carabinieri Forestali : Giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti nelle campagne valdarnesi. La Stazione Carabinieri Forestale di Loro Ciuffenna ha installato a Terranuova Bracciolini alcune telecamere per sorvegliare i ...

Vinicio Marchioni : "Roma abbandonata - dalle classi dirigenti e anche da noi. Il Freddo? Me ne sono liberato presto" : Vinicio Marchioni è molto più del Freddo di Romanzo Criminale ("Quello serve più a voi giornalisti per fare i titoli, ho fatto altri 26 film dopo la serie", dice sorridendo): è quello che mette nei personaggi che interpreta al cinema e a teatro e l'impegno che lo caratterizza anche fuori dal set. È per questo che Vinicio Marchioni è stato insignito del Premio Magna Grecia, il riconoscimento, giunto alla ...

NEONATO ABBANDONATO A BRESCIA : SULLE TRACCE DELLA MAMMA/ In ospedale : “Condizioni di salute ottime” : NEONATO ABBANDONATO nel passeggino a BRESCIA, l’agente che l’ha preso in braccio: “Chiamatelo Antonio, come me". Non sono ancora stati trovati i genitori che hanno ABBANDONATO il piccolo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:33:00 GMT)

Brescia - neonato viene ritrovato abbandonato per strada : ora è in ospedale : Accade a Brescia, in una strada secondaria del centro storico. Un signore si affaccia alla finestra del palazzo in cui vive, nota un passeggino con un ovetto, abbandonato al lato della strada [VIDEO], non c'è nessuno intorno, sono circa le otto di sera. Insospettito chiama il 112. E subito si precipitano sul posto le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. All'interno dell'ovetto c'è un bimbo, con una tutina azzurra. Un biberon e dei ricambi. ...

Giardinieri sì - purché italiani : bando pubblico discriminatorio bloccato dal tribunale di Torino : Sotto accusa il concorso dell'Aster, l'agenzia servizi territoriali di Genova ora condannata a pagare 3000 euro e a estendere a tutti la chiamata

Pisa - Muore bimba abbandonata in auto dal padre : Una bambina di poco meno di un anno è morta quest'oggi dopo essere stata dimenticata per ore in auto dal padre. La vettura era parcheggiata sin dal mattino a San Pietro a Grado, a pochi chilometri da Pisa, non lontano dallo stabilimento industriale dove il genitore lavora. La piccola era sul seggiolino montato sul sedile posteriore e quando i soccorritori l'hanno estratta dall'abitacolo era già deceduta, probabilmente per ipertermia, ...

Call of Duty Black Ops 4 abbandona la campagna per il Multiplayer : Trailer e dettagli sulle modalità : L’evento di presentazione del nuovo Call of Duty Black Ops 4 è appena terminato, vogliamo condividere con voi tutte le novità introdotte in questo nuovo capitolo della serie. Call of Duty Black Ops 4: Tutte le novità Di seguito vi riportiamo tutti gli annunci fatti durante la conferenza: Annunciata la nuova modalità Battle Royale chiamata Blackout, i giocatori potranno utilizzare veicoli di ogni tipo e ...

Cleveland in “crisi” - LeBron abbandonato dal supporting cast : di chi le colpe? : Cleveland alle prese con l’annoso dubbio che affligge tifosi ed appassionati di NBA: a chi addebitare le colpe dello scarso impatto dei gregari dei Cavs? Cleveland è sotto 2-0 nella serie di finale di Conference ad Est contro i Boston Celtics. Crisi Cavs? Mai spingersi troppo in là quando si parla di LeBron James e soci, ma sino ad ora nelle prime due gare della contesa, Cleveland sembra non aver trovato il bandolo della matassa. Il tutto ...

Contrabbando sigarette dall'Est - arresti : 8.50 La Guardia di Finanza di Caserta sta eseguendo 14 misure cautelari restrittive (4 indagati in carcere 10 e agli arresti domiciliari) nei confronti di una banda di contrabbandieri di sigarette provenienti dall'Est Europa, destinate principalmente al mercato napoletano. Sotto sequestro anche la base operativa dell'organizzazione e veicoli utilizzati per il trasporto e la scorta delle sigarette.