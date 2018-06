G7 | Conte con Trump | ' Riallacciare con la Russia'

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Giuseppe Conte - Rocco Casalino lo allontana di peso dai giornalisti : l'umiliazione italiana davanti al mondo : Per dare un tocco di prestigio alla delegazione italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato con sé Rocco Casalino, suo principale consigliere nel viaggio in Canada per il G7.

Dazi : Pd - Conte impreparato - lavoratori italiani in pericolo : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “C’è poco da valutare ed è grave andare in un consesso internazionale senza una linea né un’idea. Per l’economia italiana e per i lavoratori una politica basata sui Dazi sarebbe una tragedia”. Così in una nota congiunta Chiara Gribaudo, responsabile Lavoro del Partito Democratico e i parlamentari Pd Lia Quartapelle e Ivan Scalfarotto.Sui dossier che contano, rilevano, ...

G7, Tusk: "Nessuna divergenza con Conte, Italia e Ue hanno la stessa linea sulla Russia"

Conte d'accordo con Trump: "Si torni al G8 con la Russia" | Tusk e Juncker: "Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole"

G7 - moderazione e ricerca di ribalta : il primo giorno di Conte tra i big : Il premier italiano si presenta facendo rumore schierandosi con Trump e poi su dazi e sanzioni si riallinea alla posizione “italiana’

Conte - governo esercita i poteri speciali sull’azienda per cui il premier firmò una consulenza (9 giorni prima della nomina) : Conflitto di interessi scampato, almeno formalmente. Resta, sullo sfondo, la questione di opportunità. Giovedì – in assenza del premier partito per il G7 del Canada – il secondo consiglio dei ministri del governo Conte ha deciso di esercitare i poteri speciali (“golden power“) sulla modifica della governance di Retelit spa “derivante dall’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018“. L’esecutivo imporrà ...

Governo Conte - il “debutto” internazionale di Savona : “Indispensabile rafforzare il mercato comune dell’Ue e l’euro” : Il rafforzamento del mercato comune europeo e dell’euro. E’ il punto di partenza di Paolo Savona, ministro per gli Affari europei del Governo Conte e epicentro dello scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i due partiti di maggioranza per la sua iniziale indicazione come ministro per l’Economia in una prima versione della squadra dell’esecutivo. “Due pilastri su cui si fonda ...

Immigrazione - dazi e Russia. L'impronta di Conte sul G7 : Sono qui forte di una legittimazione politica molto intensa e ne sono consapevole. Sono il portavoce degli interessi degli italiani', ha detto poi il presidente del consiglio a margine dei lavori del ...

Trump : "La Russia dovrebbe tornare nel G8"<br>Conte : "L'Italia è d'accordo" : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprio poco prima di partire per il Canada dove oggi e domani si svolgerà il G7 a Charlevoix, ha detto:"Sono stato il peggior incubo della Russia. Sono sicuro che Putin in questo momento si stia augurando che avesse vinto Hillary Clinton. Tuttavia credo che dovremmo permettere alla Russia di tornare in questo consesso"Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte ha riportato ...

Giuseppe Conte - salta il Consiglio dei ministri : come lo umiliano da subito : È la prima uscita internazionale. E non sarà facile, perché comincia tra polemiche interne ed esterne. Giuseppe Conte, incassata la fiducia dal Parlamento, è volato ieri pomeriggio tardi in Canada per ...

Conte : "Su sanzioni a Mosca serve dialogo" : Il tema delle sanzioni alla Russia resta una delle questioni al centro del dibattito politico e internazionale. "Noi siamo collocati confortevolmente e tradizionalmente nella Nato, non è in ...

Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano : Donald Trump vuole che la Russia torni nel G8: lo ha detto il presidente americano prima della partenza per il vertice del G7 di Charlevoi, in Canada, che si annuncia pieno di tensioni e...