G7 | al via il vertice delle tensioni

G7 - al via il vertice all'insegna della tensione. Occhi puntati sui dazi : Al via nella giornata di oggi a La Malbaie, nel Quebec, il vertice del G7. Secondo dell'era Trump, e banco prova internazionale per il premier italiano Giuseppe Conte, ancora una volta appare ...

Governo - si tratta ancora : è l'ultima prova. via al vertice Salvini-Di Maio : Sul tavolo adesso per la formazione di un Governo politico c'è la proposta dei Cinquestelle: Conte premier ma il professor Savona non più all'Economia. Intanto il Presidente della Repubblica ...

Allegri-società - finito dopo 3 ore il vertice : Max va via senza parlare : Questa mattina a Torino potrebbe nascere la Juve del futuro. Nella nuova sede alla Continassa, alle 9.05 è cominciato il vertice tra il tecnico Massimiliano Allegri, l'a.d. della Juve Beppe Marotta, ...

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Di Maio-Salvini a Milano - al via il vertice al Pirellone : Nessuna risposta "politica" ai giornalisti da parte di Salvini al suo arrivo. In attesa dei leader, il tavolo tecnico era già stato avviato. Per la Lega partecipano Roberto Calderoli, Nicola Molteni, ...

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di governo» Al via il vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Enrico Mentana - la bomba sul vertice tra Salvini e Di Maio : 'Entro oggi inviano lo schema di programma al Colle' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti 'in un luogo riservato' per la 'stesura dello schema di programma da inviare al Quirinale entro oggi'. Lo rivela su Facebook il direttore del TgLa7 ...

Al via terzo giro di consultazioni. Tensioni al vertice Salvini-Berlusconi su offerta M5s : Di Maio: ok a premier esterno ma resta veto su FI. Il leader del Carroccio apre mentre il Cavaliere non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 Stelle e avverte che mai darà il ...

Centrodestra - al via il vertice della resa dei conti : Dopo il nulla di fatto dal vertice di ieri sera, il Centrodestra resta nel caos. Così questa mattina tutti i leader si sono ritrovati a Palazzo Grazioli. Insieme a Silvio Berlusconi di Forza Italia, ci sono Matteo Salvini della Lega, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e...

Centrodestra - al via il vertice per la resa dei conti. Ronzulli 'Respinto il tentativo di spaccarci' : Ritiene però che 'per mettere al riparo da certi rischi l'economia italiana ci vuole un governo politico. I mercati finanziari al momento sono molto tranquilli, c'è molta liquidità. Non c'è un'...

Kim arriva a Sud - via al vertice-show delle due Coree Foto E il dittatore avvelena la terra : Per la prima volta un leader del Nord varca il confine. Sul tavolo la pace definitiva e la denuclearizzazione

Opec - via al vertice di Jeddah : ANSA, - ROMA, 20 APR - Via al vertice Opec in Arabia Saudita, con l'accordo sui tagli alla produzione che continua a vedere una buona compattezza nonostante il rialzo dei prezzi petroliferi ai massimi ...

Governo - via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli : Governo, via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s Continua a leggere