Futuro Milan | arrivano conferme | il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società

Gattuso : "I giovani sono il Futuro del Milan : vi spiego perché" : Il tecnico: "Non confondiamo l'esperienza con l'età e penso a Romagnoli, uno dei più forti al mondo. La parola io non esiste nella mia squadra"

Milan - Gattuso fa il mercato : 'Cutrone e Locatelli sono il Futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva' : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Milan - Gattuso fa il mercato : “Cutrone e Locatelli sono il Futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva” : Gennaro Gattuso ha parlato della prossima stagione, confermando che Kalinic e André Silva rimarranno certamente in rossonero Il Milan della prossima stagione sta prendendo forma, nascendo già nella mente di Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero ha già chiari i principi su cui lavorare, così come gli uomini da cui ripartire, come per esempio Kalinic ed André Silva. I due attaccanti non partiranno, almeno stando alle parole di Gattuso ...

Gattuso carica il Milan del Futuro : "Date il massimo - non accontentatevi mai" : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Concorso culturale sulla Milano d’acqua del passato e del Futuro : I navigli, la loro storia e il loro futuro. È questo il tema del Concorso socio-educativo-culturale “CONCArte: ti racconto i

Osa - Milanese : 'Guardiamo al Futuro con la professionalità di sempre' : ... confermato Missiroli alla presidenza di Cassa Galeno 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 50 anni di Aism, la ricerca come scienza misurabile 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Al ...

Calciomercato Milan - Futuro Donarumma : Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si legge che il classe '99 abbia rifiutato il Liverpool, desideroso di mettere tra i pali un estremo difensore affidabile dopo i disastri di Karius ...

Raiola spiazza tutti : dichiarazioni clamorose sul Futuro di Donnarumma al Milan : In casa Milan si pensa anche al mercato, in particolar modo dichiarazioni a sorpresa nelle ultime ore. “Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan”. Mino Raiola come un fulmine a ciel sereno tende la mano al Milan, in cambio di strategia incredibile dopo gli screzi con Mirabelli. Il procuratore di Gigio Donnarumma, parlando a Skysport, ha aperto ad una possibile permanenza in forza al club rossonero. La necessità del Milan di incassare e ...

Milan - Raiola spiazza tutti : dichiarazioni clamorose sul Futuro di Donnarumma : Gigio Donnarumma potrebbe restare al Milan a vita, secondo il parere di Mino Raiola, agente del calciatore rossonero richiesto dal Liverpool “Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan”. Mino Raiola come un fulmine a ciel sereno tende la mano al Milan, una sorprendente inversione a “U” dopo gli screzi con Mirabelli. Il procuratore di Gigio Donnarumma, parlando a Skysport, ha aperto ad una possibile permanenza in ...

Roma - Dzeko alimenta dubbi sul Futuro : “sognavo il Milan…” : Edin Dzeko, non fa molto per mettere a tacere le voci sul suo conto. Parlando a Face Tv, non ha rassicurato i tifosi della Roma in merito alla sua permanenza: “Ora giocherò due partite con la nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà. Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma. Quando giocavo con la maglia dello Zeljeznicar il mio sogno era quello di giocare nel Milan. Dopo aver vinto il ...

Dzeko alimenta dubbi sul Futuro : “chiedete alla Roma - sognavo il Milan…” : Edin Dzeko è attualmente impegnato con la sua Nazionale, poi si dedicherà alle vacanze in vista della calda sessione di calciomercato che lo coinvolgerà Edin Dzeko, ad ogni finestra di mercato, torna in auge tra i nomi più chiacchierati della sessione. E’ stato uno dei pezzi pregiati del calciomercato invernale, con il suo trasferimento al Chelsea saltato solo nelle ultime ore ed a quanto sembra sarà uno dei calciatori più richiesti anche ...

André Silva : il Mondiale per cambiare il suo Futuro al Milan : Per André Silva sarà fondamentale giocare un super Mondiale: lì potrebbe cambiare drasticamente la sua valutazione

News Sportive 25/05/2018 – L’emozionante tappa del Giro d’Italia - il Futuro del Milan e i risultati del tennis : le notizie di oggi [GALLERY] : La vittoria di Froome nella tappa del odierna del Giro d’Italia, i risultati dei Playoff NBA, della giornata di tennis e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per ...

