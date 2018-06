Fs : da domenica al via estate Trenitalia : Roma, 8 giu. ...

Fs : da domenica al via estate Trenitalia (2) : (AdnKronos) – La vocazione turistica trova piena conferma con il potenziamento dei collegamenti estivi verso le principali mete vacanziere: dal Cilento a Scalea e a Maratea, da Riccione a Rimini e a Cattolica, da Senigallia a Giulianova e Vasto San Salvo, da Monopoli a Fasano da Ostuni a Polignano a Mare. Prende il via un nuovo collegamento Frecciarossa Milano – Ancona nel fine settimana che consente di collegare Milano con la ...

Al via Turin Coffee - domani e domenica 10 : Lo scopo principale del Salone è quello di sensibilizzare e perfezionare le conoscenze sul mondo del caffè, un mondo a cui noi italiani sentiamo di appartenere in maniera profonda. La manifestazione ...

Programmi TV di stasera - domenica 3 giugno 2018 : Fazio sfida Amici con Cottarelli - Venier - Michielin e Saviano : Mara Venier Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nell’ultimo appuntamento di questa stagione sarà ospite Carlo Cottarelli. A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, in studio anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra per commentare il nuovo scenario politico italiano. E ancora ...

SCIOPERO TRENI OGGI 26 E domenica 27 MAGGIO/ Ultime notizie : al via la seconda fase - gli orari : SCIOPERO TRENI OGGI e domani, 26-27 MAGGIO 2018: caos TRENItalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:42:00 GMT)

CICLISMO - domenica A MELFI LA RANDONNÉE "LA VIA DEI TEMPLARI" : visualizza articoli simili Close Cronaca Pallacanestro Senise DOMENICA 13 Maggio la finale al Palarotalupo 2 settimane ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Caso Bari - playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno : Ufficializzata la decisione di rinviare i playoff del campionato cadetto, che si disputeranno il 3 giugno nell'attesa che venga presa una decisione sul Caso Bari. L'articolo Caso Bari, playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

domenica di follia sul viadotto : Si è lasciato cadere nel vuoto, Fausto Filippone, il 49enne che ieri ha lanciato la figlia di 12 anni da un viadotto della A14, a Francavilla al Mare , nel chietino. Inutili i tentativi di farlo ...

Contratto di governo M5s-Lega : via al referendum online - sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

domenica 27 maggio al via La Cinquecento Trofeo Pellegrini - classicissima regata offshore del Circolo Nautico Santa Margherita : Domenica 27 maggio prenderà il via La Cinquecento Trofeo Pellegrini, la classicissima regata offshore del Circolo Nautico Santa Margherita sulla rotta Caorle-Sansego-Isole Tremiti-Sansego e ritorno Mancano dieci giorni al via de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, la classicissima regata offshore del Circolo Nautico Santa Margherita sulla rotta Caorle-Sansego-Isole Tremiti-Sansego e ritorno. L’edizione numero 44 della prima regata in doppio del ...

Straverorona - domenica cambia la viabilità : 'Un evento aperto a tutti - precisa l'assessore allo Sport Filippo Rando - che, grazie anche al coinvolgimento delle scuole, dedicherà momenti particolari anche ai bambini e alle loro famiglie. La ...

Campidoglio - domenica 13 maggio al via terza giornata pedonalizzazioni nei Municipi : Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione […]

SALUTE E SPORT - domenica 13 maggio con partenza da via Ravenna 52 a Ferrara : Settimana nazionale della celiachia: una camminata per le vie di Ferrara per restare in forma e aggiornati 07-05-2018 / Giorno per giorno Una mattinata per le vie di Ferrara, facendo movimento e ...

Torna l'Appia Day - domenica 13 maggio festa dell'antica Regina Viarum - : Aperture straordinarie, visite guidate gratis, ciclotour, spettacoli e degustazioni: sono oltre 200 gli eventi in programma lungo il tracciato dell'Appia Antica. La mggior parte a Roma, ma non solo. Anteprima sabato 12 con "GRAB Bike"