Friend of the Sea | ecco i 40 ristoranti di pesce amici del mare

Jane the Virgin - Crazy Ex-GirlFriend e iZombie al capolinea : The CW annuncia le ultime stagioni : Brutte notizie arrivano per i fan di Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e iZombie direttamente dagli UpFronts 2018. Oggi tocca a The CW incontrare la stampa e i primi verdetti riguardano proprio le tre serie e i loro fan che dovranno prepararsi a dire addio ai loro amati protagonisti. Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e iZombie sono state letteralmente cancellate e le prossime stagioni saranno le ultime. annunciando il suo programma per ...

Mare - ‘Friend of the sea’ : compagnie di navigazione più attente alle balene : Friend of the Sea, la certificazione globale che promuove pratiche sostenibili, in occasione del Green Maritime Forum in corso ad Amburgo si mobilita chiedendo di attivarsi immediatamente con interventi di attenzione alla sostenibilità, attraverso azioni in grado di prevenire gli impatti delle imbarcazioni con le balene. “La marina mercantile gestisce attualmente oltre il 90% del commercio internazionale – spiega Paolo Bray, ...

Mediaset - al via il canale Venti tra The GirlFriend Experience e la Champions League : Grosse novità in ballo per Mediaset. In occasione della conferenza stampa di lancio della rassegna di film del canale Iris a tema risorgimentale La lunga primavera, il direttore dei palinsesti Marco Paolini e il direttore delle reti free e pay dell’azienda Marco Costa avevano parlato di alcune nuove iniziative del Biscione, come l’acquisizione dei contenuti del canale di Focus, al lancio di un nuovo canale – il ...

The GirlFriend Experience : le protagoniste a confronto : Tutto è partito dal film di Steven Soderbergh con Sasha Grey, poi il regista ha pensato che valesse la pena dare un seguito televisivo al progetto, passando alla produzione e lasciando la regia ad altri (nello specifico a Lodge Kerrigan e Amy Seimetz). E così è nata la serie The Girlfriend Experience, che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2016 sull’emittente Starz e in contemporanea in Italia su Infinity. Ora però 20, il nuovo canale del ...

Annunciato The InnerFriend - interessante horror psicologico per console e PC : PLAYMIND ha recentemente Annunciato The InnerFriend, un peculiare horror psicologico per PC, PS4 e Xbox One previsto per settembre del 2018. Nel gioco dovremo salvare un bambino affrontando gli incubi e le paure tipiche dell'infanzia, e gli sviluppatori hanno corredato l'annuncio con un breve trailer che può darci un convincente assaggio delle atmosfere in cui saremo immersi in The InnerFriend.Come riporta DualShockers il titolo di PLAYMIND trae ...