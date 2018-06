Francia | una notte magica nella grotta della Cocalière

Francia - il governo boccia il reddito di cittadinanza : "Non è una risposta alla povertà" : Da tempo il presidente francese subisce le pesanti critiche del mondo del lavoro. I sindacati scendono continuamente in strada per manifestare contro le scelte di Macron nel sociale. E l'idea del '...

Figlio conteso - Tribunale : “Deve tornare in Francia”. Madre : “Mi portano via pezzo di cuore” : Nuovo capitolo della vicenda del piccolo di due anni conteso tra il padre francese e la Madre italiana. Il Tribunale dei minori di Sassari ha deciso che deve tornare dal padre dopo che la Madre alcuni mesi fa lo aveva portato in Italia. "Verrà allontanato da sua Madre, dai suoi amichetti e dalla sua famiglia" ha scritto la donna, il padre ha replicato: "Nel momento in cui lo ha portato via privandolo improvvisamente di suo padre, non ha fatto ...

Il giudice decide l'affidamento al padre in Francia - la madre sarda scrive una lettera : "Mi portano via un pezzo di cuore" : La lettera struggente della madre e il padre che insiste: "Il tribunale ha stabilito che il bambino ha bisogno di stare con entrambi i genitori". Dalle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna emerge un altro capitolo della vicenda del bimbo di due anni conteso tra la mamma, un'infermiera sarda di 29 anni di Ossi (Sassari) che ha portato con sé il piccolo trasferendosi nell'Isola, e il padre, professionista francese che vive a Nimes. Ed ...

L'uomo più fortunato del mondo vive in Francia : in un anno e mezzo ha vinto la lotteria due volte : Secondo calcoli di probabilità, c'era una chance su 16.000 miliardi che la stessa persona - alcuni ormai lo definiscono L'uomo più fortunato al mondo - potesse vincere una seconda volta in un anno e ...

FIGLIO CONTESO - TRIBUNALE : 'TORNI IN Francia DAL PADRE'/ 'Luogo residenza abituale' : mamma italiana sconfitta : FIGLIO CONTESO, TRIBUNALE dei minori di Sassari:'TORNI in FRANCIA dal PADRE'. La decisione favorevole al papà francese. sconfitta la mamma italiana ch

Francia-Italia - formazioni ufficiali : Donnarumma in tribuna - c'è Balotelli : ... dolci e amari: i quarti di finale persi ai rigori nel Mondiale del ' 98 , il ko nella finale dell' Europeo del 2000 col Golden Gol di Trezeguet per poi arrivare alla finale della Coppa del mondo nel ...

FIFA del Lupo : TOTS Francia. Lione e PSG dominano - Neymar è una bomba! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

La Francia è diventata una 'startup nation'. E questo significa un mucchio di soldi : Mezza Silicon Valley a Parigi non ci è andata in gita. E neppure per presenziare a una conferenza, per quanto importante, come Viva Tech. Mark Zuckerbeg, Satya Nadella e Dara Khosrowshahi (tra gli altri) in Francia ci sono andati per fare affari. È l'effetto Macron: gli incontri istituzionali (l'ultimo all'Eliseo il 23 maggio) si trasformano in investimenti e confermano come la Francia si sia trasformata in quella ...

Una settimana con l’Aceto balsamico di Modena Igp - tra Stati Uniti e Francia : Una settimana nel segno della comunicazione istituzionale per l’Aceto balsamico di Modena IGP. Dal 21 al 26 maggio, due importanti iniziative sono infatti in programma a Modena per promuovere il prezioso condimento all over the world: la prima insieme ad importanti produttori vitivinicoli di Loira, Alsazia e Nord della Francia (21 maggio) e l’altra all’interno del Progetto di comunicazione Balsamic Vinegar of Modena, the Original. Una ...

Di Maio : “Premier? Sarà una persona amica del popolo”. E sulla Tav : “Diremo alla Francia che non serve più” : Chi Sarà il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s? “Si va verso una persona amica del popolo. Ho detto ‘amica’, perché ‘persona’”. Luigi Di Maio passeggiando per le strade di Ivrea con il candidato sindaco M5s ha ribadito che non farà il nome del futuro premier alla stampa. Ma ha anche fatto capire che si guarda a una figura terza. E rivolgendosi ai giornalisti, scherzando ha detto: “Fate un ...

Al Mondiale 1998 ci fu una manovra per portare Francia e Brasile in finale : Al sorteggio del Mondiale 1998, ci fu una "manovra" per aumentare le possibilità di avere una finale tra Francia e Brasile. Lo ha rivelato l’ex presidente Uefa Michel Platini, nel corso di una intervista alla trasmissione radiofonica "France Bleu" a Radio France. Coupe du Monde 98 : la "petite magouille" de Platini pour que France et Brésil s'évitent jusqu'à la finale ...

Francia : Payet infortunato fuori dai 23 convocati : Dimitri Payet non figura nell'elenco dei 23 convocati da Didier Deschamps per i Mondiali in Russia. L'infortunio patito ieri sera durante la finale di Europa League terrà infatti fuori il giocatore ...