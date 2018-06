Francia | divieto di telefoni cellulari a scuola Votata la legge voluta da Macron | le

Francia : votata in prima lettura la proposta di legge sul divieto dei cellulari a scuola : L'uso dei cellulari, nella fattispecie degli smartphone, in classe è stato sempre oggetto di polemiche e discussioni. Infatti, per alcuni questi mezzi elettronici rappresentano un ottimo strumento per l'apprendimento del bambino, tenendo conto del fatto che, ad esempio, Wikipedia ha le stesse funzionalità di una tradizionale enciclopedia, con l'unica differenza che si ottimizzano i tempi di ricerca. Inoltre, secondo il parere di alcune ...