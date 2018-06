Francesca muore a 24 anni | il papà finisce la tesi e ne fa un libro

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018)Pirozzi è morta nell'agosto 2016. Aveva solo 24e, come tutte le sue coetanee, aveva tanti sogni e tanta voglia di vivere. Un tumore, il linfoma di Hodgkin, però, le ha portato via tutto.frequentava l'universita' ed era prossima alla laurea: nonostante fosse costretta a lunghi ricoveri in ospedale VIDEO, aveva gia' iniziato a scrivere la, ma non è riuscita a terminare il suo progetto. Il padre Marco, allora, per onorare la sua memoria e per sentirsela un po' più vicino, ha deciso di concludere al suo posto la. Dopo tanto impegno, ci è riuscito e l'ha trasformata in un. Il cibo ideale Tra qualche giorno, l'8 giugno, verra' presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ilIl cibo ideale. Scritto in collaborazione con chef, nutrizionisti e medici, vuole essere una guida per mangiare bene e sano e, per questo motivo, è ...