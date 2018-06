Francesca Alotta | età | altezza e peso Chi è la cantante di ‘’Non amarmi’’

caffeinamagazine

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il suo successo risale ormai agli anni Novanta. “” è l’omonimo album di debutto del 1992 contenente “Non amarmi”, celebre duetto con Aleandro Baldi che le ha regalato una vittoria a Sanremo, una popolarità immediata e un successo anche all’estero, suggellato dal rifacimento in lingua spagnola della diva del pop Jennifer Lopez. Dopo un black-out discografico di un ventennio,è ritornata con l’album “Anima latina”, album autoprodotto in uscita a settembre dal sapore indie pop. “Anima sola” è il titolo del brano che anticipa l’uscita di “Anima Latina”, quarto album della sua carriera in omaggio alle canzoni antiche siciliane e napoletane. Il suo sito ufficiale, in cui aveva postato degli scatti posati sexy, non è aggiornato dal 2011 e le ultime web-notizie sul suo conto risalgono al 2012, in cui ha postato un solo un messaggio di in bocca al lupo su ...