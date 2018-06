Fq MillenniuM | in edicola un numero sullo “sballo” Peter Gomez | “Numeri impressionanti

Fq MillenniuM in edicola con “Che cosa vi siete mangiati?” : il mensile festeggia l’anno di vita con un numero sul cibo : Il cibo è un’ossessione del nostro tempo. È piacere, business, moda, show. Ma anche ossessione salutista, sfruttamento dei lavoratori, truffe alimentari. Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola da sabato 5 maggio racconta tutti questi aspetti, attraverso inchieste, approfondimenti, interviste, raccolte sotto il titolo “Che cosa vi siete mangiati?”. Il numero si apre con un’inchiesta ...

Dati online - Google sa che non sei più vergine (e magari tua mamma no). L’inchiesta su FqMillenniuM in edicola : Se scrivete nel box della ricerca di Google «dovrei dire a», il completamento automatico vi suggerirà «mia madre che non sono più vergine?» perché migliaia di ragazze o ragazzi hanno digitato quella frase. Forse non l’avranno detto alla madre, ma l’hanno detto alla società di Mountain View, cioè potenzialmente a migliaia di altre aziende. Inizia così il viaggio di FqMillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, in “quello che internet sa ...

Carlo Lucarelli : “Misteri italiani? No - chiamiamoli segreti. Chi sa non parla”. L’articolo su FqMillenniuM in edicola : Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, la strage del Dc9 a Ustica e quella di piazza della Loggia a Brescia, i depistaggi di Licio Gelli sulla bomba alla stazione di Bologna… “Quelli non sono misteri. Quelli sono segreti”, scrive Carlo Lucarelli in un lungo articolo su FqMillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 7 aprile. Una differenza di peso, secondo lo scrittore che proprio ai “Misteri italiani” ha ...