Fortnite | due utenti riescono a raggiungere l' isola dello spawn con un carrello della

Fortnite : la nuova modalità competitiva Duello Blitz mette in palio 20.000 V-Buck : Epic Games ha lanciato oggi una nuova modalità competitiva per Fortnite, Duello Blitz, che sarà disponibile per un tempo limitato e i cui risultati saranno aggregati in dettagliate classifiche che premieranno i migliori giocatori di ogni regione.Le ricompense saranno di migliaia e migliaia di V-Buck quindi è lecito aspettarsi una fortissima competizione alle prese con questa modalità. Epic ha inoltre applicato alcune modifiche alla classica ...

Fortnite : fino a 50.000 V-Buck in palio nella nuova modalità Duello in Solitaria : La nuova modalità a tempo lanciata su Fortnite mette in palio premi davvero succosi per i giocatori più virtuosi, compiendo di fatto un primo passo verso quella che potrebbe essere una futura modalità competitiva di cui si sta tanto parlando per il titolo di Epic Games.Come riporta VG247, la modalità Duello in Solitaria mette in palio fino a 50.000 V-Buck. Ecco di seguito i dettagli di questa nuova modalità introdotta, riportati dal sito ...

Fortnite Mobile registra 50 milioni di dollari di ricavi in soli due mesi dal lancio : Fortnite è arrivato su dispositivi Mobile solo da qualche mese, e nonostante alcuni potessero avere delle perplessità sull'effettivo successo di un Battle Royale giocato su smartphone, anche in questa versione il titolo sviluppato da Epic gode di "discreta" fortuna.A confermarlo arrivano oggi i numeri relativi ai ricavi fatti registrare da Fortnite Mobile in soli due mesi dal lancio, che si dimostrano davvero stellari. Come riporta PCGamesN, ...