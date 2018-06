Forte maltempo al Centro-Nord con temporali | allagamenti e smottamenti

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo - Forte maltempo in arrivo nel basso Tirreno : anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno, quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e ...

Allerta Meteo - Forte maltempo sull’Italia : rischio bombe d’acqua - grandine e tornado per 48 ore - scatta l’allarme per 15 Regioni : 1/29 ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Forte maltempo in arrivo : violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Previsioni Meteo - l’Estate prende una brutta piega : tendenza shock verso il Solstizio - Forte maltempo e freddo anomalo in arrivo sull’Italia! : 1/32 ...

Previsioni Meteo - bel tempo nel weekend della Festa della Repubblica ma all’orizzonte c’è una Forte ondata di maltempo : 1/32 ...

Maltempo - Forte vento a Moncalieri : alberi caduti - sollevata la copertura del circolo di tennis : Uno dei palloni pressostatici che coprono i campi da tennis del circolo Le Pleiadi, a Moncalieri, si è disancorato a causa del forte temporale che si e’ abbattuto oggi sul Torinese. “Abbiamo subito inviato i tecnici e gli agenti della polizia municipale a verificare lo stato della struttura – spiega Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri – In città numerosi sottopassi sono stati allagati e ci sono stati diversi disagi ...

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e Forte maltempo : alto rischio di grandine e tornado : 1/18 ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento Forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Previsioni Meteo - importante vampata calda tra il weekend e fine Maggio ma attenzione al Forte maltempo di inizio Giugno : 1/22 ...

Maltempo : Sagar - il ciclone più Forte mai registrato in Somalia - provoca decine di vittime e di dispersi - danni anche in Etiopia [GALLERY] : 1/6 ...

Allerta Meteo - ancora Forte maltempo sull’Italia : allarme bombe d’acqua tra oggi e domani - anche al Sud : 1/17 ...

Forte maltempo in Sri Lanka : 5 morti e 7 dispersi : Cinque morti e sette dispersi dopo l’ondata di maltempo che ha sferzato lo Sri Lanka. Pioggia battente e forti raffiche di vento hanno colpito in particolare il distretto orientale di Trincomalee, dove sono state registrate le vittime. Oltre 9000 persone hanno dovuto fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni e centinaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. L'articolo Forte maltempo in Sri Lanka: ...

Allerta Meteo - Forte maltempo fino a Mercoledì : violenti temporali da Nord a Sud - attenzione a grandine e tornado : 1/12 ...