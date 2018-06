Forst | “Ricerca applicata dimostra benefici cure termali”

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 giu. (AdnKronos Salute) – “Letermali sono considerate presidi terapeutici, basati sulla composizione chimica e fisica delle acque termali e dei fanghi. Ecco perché possono essere utilizzate per diverse patologie. Anche i pazienti più complessi possono essere trattati in ambiente termale, come i pazienti con patologie osteoarticolari”. Così Marco Vitale, professore ordinario di anatomia umana all’Università di Parma e coordinatore scientifico della Fondazione per la ricerca scientifica termale () intervendo oggi a Uno Mattina, su Rai 1.“Sono diversi i campi di applicazione delletermali – ha precisato l’esperto – come le patologie reumatiche dell’apparato locomotorio, le patologie otorino-laringoiatriche (in particolare le otiti dei bambini) e dell’apparato respiratorio. Si affaccia anche la ...