Formula E - Domenica si corre l' ePrix di Zurigo

(Di venerdì 8 giugno 2018) Questa, laE romperà il digiuno di gare della Svizzera che dura da 64 anni. L'di, infatti, riporta il motorsport tra le strade elvetiche dopo l'ultima corsa disputata nel 1954.Il circuito. Il nastro d'asfalto della pista disi snoda per 2,56 chilometri e presenta delle caratteristiche uniche nel suo genere: lunghi rettilinei - una rarità inE - spezzati da curve e chicane molto diverse tra loro. Il rettilineo di partenza costeggia la zona del lago e il primo vero punto di sorpasso lo si può individuare alla curva 3, dove i piloti staccheranno per immettersi in unaltra piega a gomito, secca. Altro punto interessante è la curva 10, un tornante posizionato al termine di un lungo rettilineo che attraversa il quartiere bancario della città. Lo scenario. L'idolo di casa, Sébastien Buemi, vuole certamente tornare sul gradino più alto del podio e ...