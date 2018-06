Formula 1 - La FIA conferma le novità tecniche per Ferrari | Honda e Renault

Formula 1 - La Fia svela i nuovi caschi 2019 : Il Campionato di Formula 1 del 2019 partirà con la consapevolezza di una maggiore sicurezza per i piloti: la FIA ha rilasciato un nuovo standard a cui attenersi per la realizzazione dei caschi che saranno indossati in pista dai protagonisti della massima serie a ruote scoperte. I nuovi modelli garantiranno un livello di protezione più alto di quello attuale, con lo standard che sarà progressivamente introdotto anche tra le categorie minori.Una ...

Formula 1 - arrestato un consulente veneto per giro di fatture gonfiate : evasi almeno 50 milioni di euro : Bomba sulla Formula 1 dopo l'arresto di un italiano da parte della Guardia di Finanza di Milano che ha scoperto un giro di fatture ' gonfiate ' per sponsorizzazioni. I finanzieri hanno arrestato Davide ...

Formula 1 - Ferrari : la FIA dichiara non conformi i nuovi specchietti montati sull'Halo : Una buona idea, attuata in base al regolamento. Poi, però, arriva lo stop. La FIA - Federazione Internazionale - ha dichiarato non conformi i nuovi specchietti studiati dalla Ferrar i per il weekend ...