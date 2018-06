Fondazioni : Guzzetti - mai avuto scandali in 20 anni : Parma, 8 giu. (AdnKronos) – Vent’ anni di attività da presidente ‘che sono solo un punto di partenza” e durante i quali ‘qualche Fondazione è andata alla malora, ma non abbiamo mai avuto scandali ”. Chiude così il suo ultimo Congresso nazionale il numero uno di Acri Giuseppe Guzzetti , che lascerà il prossimo anno la presidenza dell’associazione della quale è alla guida dall’aprile del 2000. Saluta ...

Le Fondazioni fanno la voce grossa su Cdp - Guzzetti avvisa il Governo : senza il nostro ok - non cambia : C'è una Cdp da rifare. Ci sono i vertici - il presidente Claudio Costamagna e l'a.d. Fabio Gallia - in scadenza, da rinominare il prossimo 20 giugno. C'è un Governo che pensa a una rivoluzione nella mission della Cassa Depositi e Prestiti, sul modello tedesco della Kfw. Soprattutto M5S guarda alla Cassa, che con i risparmi postali degli italiani dispone di un patrimonio di 410 miliardi di euro, per far nascere la nuova Banca per ...