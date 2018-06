Fiumicino | per il centrodestra sfida a cinque | Lega in gara con FI

A Fiumicino controllo passaporti in 20 secondi anche per Usa : Roma, 6 giu. , askanews, Da oggi, i passeggeri con passaporto statunitense in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci potranno effettuare il controllo passaporti in circa 20 secondi, usufruendo dell'...

Vueling Catania-Fiumicino : odissea in aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30 dall'aeroporto ...

Domani Salvini a Fiumicino per sostenere la candidatura di De Vecchis : Siamo il cambiamento, siamo l'unica alternativa alla politica finto buonista dei nostri avversari. Noi siamo il nuovo. Invito tutti i cittadini in Darsena per salutare Salvini e appoggiare questa ...

Vueling - volo Catania-Fiumicino : odissea in aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30...

Vueling Catania-Fiumicino : odissea in aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30 dall'aeroporto ...

Vueling Catania-Fiumicino : odissea in aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30 dall'aeroporto ...

Fiumicino - perquisita la sede Alitalia : si indaga per bancarotta : La guardia di finanza, nucleo di polizia economica, ha perquisito la sede di Alitalia con un decreto di esibizione emesso dalla procura di Civitavecchia. Si indaga con l'ipotesi di bancarotta ...

Alitalia - Enac : “Se continua crisi - rischi per Fiumicino” : Alitalia, Enac: “Se continua crisi, rischi per Fiumicino” Alitalia, Enac: “Se continua crisi, rischi per Fiumicino” continua a leggere L'articolo Alitalia, Enac: “Se continua crisi, rischi per Fiumicino” proviene da NewsGo.

Alitalia : Riggio - se perdura crisi a rischio investimenti Fiumicino : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Il perdurare della crisi di Alitalia potrebbe avere “effetti dirompenti” sull’aeroporto di Fiumicino, dove la compagnia ha una “rilevante presenza”. E’ il rischio indicato dal presidente dell’Enac, Vito Riggio, parlando alla Commissione speciale del Senato. “Se la crisi non venisse risolta, il venir meno di una presenza forte determinerebbe grandi difficoltà” ...

Alitalia : Riggio - se perdura crisi a rischio investimenti Fiumicino : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Il perdurare della crisi di Alitalia potrebbe avere “effetti dirompenti” sull’aeroporto di Fiumicino, dove la compagnia ha una “rilevante presenza”. E’ il rischio indicato dal presidente dell’Enac, Vito Riggio, parlando alla Commissione speciale del Senato. “Se la crisi non venisse risolta, il venir meno di una presenza forte determinerebbe grandi difficoltà” ...

Alitalia : Adr - complimenti per puntualità - è frutto lavoro comune a Fiumicino : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “complimenti ad Alitalia per gli eccellenti livelli di puntualità rilevati da FlightStats. Questi risultati sono il frutto di un impegno importante messo in campo dal vettore e anche di un lavoro comune di completa revisione di tutti i processi aviation che, con il coordinamento di ADR, vede coinvolti Enav, Enac, le società di handling e gli enti di stato operanti nello scalo nazionale di Fiumicino”. ...

Viaggi : nuove opportunità per i passeggeri Cathay Pacific in partenza da Roma Fiumicino : Con l’arrivo dell’estate, torna ad operare giornalmente il collegamento Cathay Pacific tra Roma Fiumicino e Hong Kong; a partire dal primo di giugno, infatti, sarà il Boeing 777-300ER a volare quotidianamente dalla capitale verso l’hub della Compagnia. A fronte di un aumento della domanda durante il periodo estivo, Cathay Pacific incrementa dunque la propria capacità grazie a collegamenti giornalieri anche dalla Capitale, oltre a quelli già ...

Aeroporti - sciopero Enav : a Fiumicino cancellate 100 partenze - 85 sono Alitalia : Molti voli cancellati per gli scioperi di domani dei controllori di volo dell'Enav. Si tratta di due scioperi nazionali, il primo dalle 10 alle 18 indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil ...

Aeroporti - martedi sciopero : due stop nazionali e a Fiumicino : Martedì sono previste due distinte azioni di sciopero a livello nazionale: dalle 10 alle 18 indetta dalle organizzazioni sindacali Filt - Cgil, Uil Trasporti e Unica e dalle 13 alle 17 indetta dalle ...