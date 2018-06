Finisce il sogno di ‘Ceck’ : Parigi, 8 giu. – (AdnKronos) – Termina in semifinale la splendida avventura di al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il 25enne siciliano, numero 72 del mondo, cede al 24enne austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10), 6-1 in due ore e 17 minuti. L'articolo Finisce il sogno di ‘Ceck’ sembra essere ...

Euro U17 - Finisce il sogno dell'Italia : l'Olanda è campione d'Europa ai rigori : ITALIA-OLANDA 2-2 , 6-3 d.c.r., 46' Maduro , O, , 61'Ricci , I, , 63' Riccardi , I, , 74' Brobbey , O, rigori: Burger gol, Armini parato, Ihattaren gol, Vergani parato, Brobbey gol, Greco gol, ...

Viterbese - Pontedera 2-1 - Il sogno granata Finisce al primo turno : I playoff restano stregati per il Pontedera, che dopo quattro anni è costretto a salutare la corsa per la Serie B ancora al primo turno. Stavolta niente ko ai rigori, come quattro anni fa a Lecce. La ...

Volley - Siena in festa per la Superlega. Bisogno Ma non Finisce qui : Siena - Siena ritrova il paradiso della serie A. Questa volta, però, l'impresa non arriva dal calcio o dal basket, realtà che vantano una più che secolare tradizione all'ombra della Torre del Mangia,...

Napoli - il sogno scudetto Finisce in rissa : altro che lieto fine - volano gli stracci tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri : Doveva finire in trionfo, sta finendo “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lo scudetto virtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Turchia 1-3. Finisce il sogno promozione - turche in Championships Division : Finisce sul più bello il sogno dell’Italia femminile di Tennistavolo di approdare in Championships Division ai Mondiali a squadre in corso di svolgimento ad Halmstad, in Svezia: le azzurre sono sconfitte per 1-3 dalla Turchia, che bissa con identico punteggio il risultato della fase a gironi e centra la promozione. Inizio subito in salita per le azzurre, con Debora Vivarelli che cede ad Ozge Yilmaz per 2-3 (9-11, 11-13, 11-8, 11-7. 8-11), ...

Per Raimondo il sogno Finisce a un passo dalla finalissima : «Sono soddisfattissimo e contento». Commenta così, non senza un pizzico di amarezza, l’eliminazione dalla semifinale del talent show “The Voice of Italy” condotta da Costantino della Gherardesca, andata in onda in prima serata giovedì sera (3 maggio) su RaiDue Raimondo Cataldo, giovane cantante mantovano del team di Al Bano. È stato il momento della Battle, la battaglia, in cui i sedici finalisti rimasti in gara si sono sfidati a duello con la ...