Finals NBA – La ‘strana’ ironia di Kendrick Perkins e Durant | “figlio di puttana” e dito

Finals NBA – Il rimpianto di LeBron James : “Wade ci sarebbe servito nei Playoff” : LeBron James ha sottolineato la mancanza di Dwyane Wade in questi Playoff: l’esperienza del numero 3, scambiato poco prima della trade deadline, sarebbe tornata utile ai Cavs Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con una squadra rivoluzionata in estate e poi ribaltata nuovamente poco prima della trade deadline, LeBron James si ritrova con un supporting cast che manca dell’esperienza necessaria per sostenere la pressione delle Finals contro un superteam ...

NBA Finals : a Golden State conviene perdere gara-4? Tornare alla Oracle Arena vale 14 milioni : Esattamente 12 mesi ci si poneva lo stesso problema, con la serie sullo stesso punteggio e dopo un identico canestro da tre punti da lontanissimo di Kevin Durant . Dal 2017 al 2018, non sembra essere ...

NBA Finals - Steph Curry vincerà il premio di MVP? Adesso deve fare i conti con Durant : Premessa d'obbligo: qualora i Cleveland Cavaliers compiano un'impresa mai riuscita prima, rimontando una serie playoff dopo essere stati sotto 3-0, il dubbio sarebbe risolto alla radice. Così come se ...

NBA Finals - come Andre Iguodala ha lasciato il segno in gara-3 : La cronaca della partita che quasi certamente ha indirizzato in modo deciso e definitivo la serie ci ha dato conferme non richieste, ma sempre utili sulle condizioni di questi due giocatori: McCaw ...

Finals NBA – Charles Barkley senza mezze misure : “Cavs? Mai vista una squadra così stupida” : Nel post gara-3 delle Finals NBA, Charles Barkley è tornato a far parlare di sè con delle dichiarazioni davvero pungenti ai danni dei Cleveland Cavaliers Nella notte tra mercoledì e giovedì é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é ...

Nba Finals - i Warriors provano il cappotto. LeBron - finisce davvero qui? : Il Day After la prestazione mostruosa di Kevin Durant, Golden State prova a tenere alta la tensione. Il 3-0 e soprattutto il modo con il quale i Warriors sono riusciti a vincere una partita nella ...

NBA Finals - le 10 triple doppie in carriera di LeBron James : Quando più conta, LeBron James ha sempre dimostrato di esserci. Nel bene o nel male, il n°23 dei Cavaliers ha giocato delle super partite che non sempre hanno garantito il successo alla sua squadra. ...

NBA Finals : il ritorno di Rodney Hood non basta ai Cavaliers per vincere gara-3 : In tanti lo hanno invocato nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe immaginato potesse avere un impatto così positivo e decisivo su entrambi i lati del campo. Rodney Hood è stato scongelato in fretta e ...

