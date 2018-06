Figc | ecco tutti i numeri della Var | errori arbitrali ridotti all' 0 | 89%

Figc - ecco il report sul calcio italiano : club sfondano i 4 miliardi di euro di debiti. Il ‘trucco’ per abbellire i conti? Plusvalenze : Se fosse un’azienda qualsiasi, probabilmente sarebbe già fallita. Ma siccome una squadra serve più in campo che coi libri in tribunale, e il sistema calcio fa comodo a tutti (compreso lo Stato, che ha incamerato 10 miliardi di tasse negli ultimi 10 anni, da quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle prime industrie del Paese), ecco che il pallone italiano resta in piedi. Solo, sommerso dai debiti: nel 2017 l’indebitamento ...

Napoli - Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc : ecco il motivo ed i calciatori coinvolti : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Paolo ...

Figc - ecco le firme : formalizzata la richiesta delle elezioni : Le componenti della Federcalcio che hanno indicato in Giancarlo Abete il loro candidato alla presidenza , Lega Dilettanti, Lega Pro, Assocalciatori e Associazione Arbitri, hanno consegnato, nel ...

Italia : ecco chi è il nuovo commissario tecnico scelto dalla Figc : Adesso è arrivata l'ufficialità: sarà mister Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana. Come si apprende dal sito ufficiale dell'Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata), l'allenatore marchigiano ha firmato poche ore fa il contratto con la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio). La presentazione ufficiale agli organi di stampa - come si apprende da un comunicato della Federcalcio - avverrà in una ...

Figc : seconde squadre in serie C - ecco norme dal 2018/2019 : Al via le seconde squadre dei club di serie A nel campionato di C, a partire dalla prossima stagione: la delibera, apprende l'ANSA, e' stata firmata dal commissario Roberto Fabbricini, e prevede che ...