Fico si smarca da Salvini

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione” ovvero le parole di sui migranti “ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato”. Il presidente della Camera, Roberto, sidall’alleato. Lo fa a parole ma anche nei fatti con una serie di incontri, non casuali, nelle ultime ore. Oggi a Montecitorio il presidente ha incontrato una delegazione di Medici Senza Frontiere, poi il Presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi, e la responsabile della campagna ‘Verita’ per Giulio Regeni’, Annunziata Marinari. Ieri,ha ricevuto Aboubakar Soumahoro, dirigente della Unione Sindacale di Base e lunedì il presidente sarà nella tendopoli di San Ferdinando in Calabria, dove è stato ucciso il sindacalista . “Io – ha detto...