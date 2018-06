Fico si smarca da Salvini : "Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione" ovvero le parole di Matteo Salvini sui migranti "ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato ". Il ...

Fico si smarca da Salvini : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione” ovvero le parole di sui migranti “ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, si smarca dall’alleato Salvini. Lo fa a parole ma anche nei fatti con una serie di incontri, non casuali, nelle ultime ore. Oggi a Montecitorio il presidente ha ...