Fico | le Ong? Chi fa solidarietà deve avere supporto dello Stato

Yonghong Li scaccia gli incubi : boniFico pronto per il Milan : Mister Li però ha scacciato certe dicerie con l'ennesimo bonifico inviato, e che sarà visibile tra oggi e domani come scrive la Gazzetta dello Sport, alle casse di via Aldo Rossi come prima tranche ...

Roma : TrafFico congestionato per incidenti : Roma – Nella Capitale Traffico congestionato. Sul Grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono lunghe code dalla Diramazione Roma nord alla Roma-Fiumicino a causa di un incidente dopo la galleria Appia. In esterna, invece, code a tratti sull’intero anello: dalla Prenestina all’Appia. Tre km di code sul Tratto urbano della A24 da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia ...

Roberto Fico e la congiura degli Eguali : Grazie al cielo sono un garantista , addirittura peloso, e non avverto nemmeno la più sommessa tentazione per quel giustizialismo stracciaculo che oggi sembra dominare; e del quale il partito 5 stelle ...

Due giorni a Fico per un governo Pd-M5s - Di Maio congeda Salvini : Roma, 23 apr. , askanews, Due giorni di tempo per 'verificare la possibilità di una intesa di maggioranza parlamentare tra M5s e Pd per costituire il governo'. E' questo il mandato che il presidente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 aprile : Fico prova a scongelare il Pd. L’esploratore n : Stallo Il Colle oggi lancia Fico, ma il Pd resta congelato Niente intesa fra Di Maio e Salvini: Mattarella li potrebbe convocare prima di passare all’altro esponente del Movimento di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Concorrenza sleale. “Mediaset non ha abbastanza cessi per farli pulire a tutti i grillini che dovrebbero farlo” (Filippo Facci, Libero, 22.4). Teme che gli rubino il lavoro. Delinquenti a fin di ...

Viabilità. TrafFico congestionato anche per maltempo : Viabilità. Astral infomobilità: Traffico congestionato anche per maltempo Traffico congestionato anche per il maltempo. Sul Grande Raccordo Anulare ci sono lunghe code in carreggiata interna da Labaro all’Appia e proseguendo dalla Roma-Fiumicino alla Cassia; in esterna, invece, il Traffico è molto congestionato dalla Roma-Fiumicino all’allacciamento con la A24 a causa di un incidente all’altezza della Cristoforo Colombo. Sulla Pontina si sta in ...

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

Tiangong 1 - caduta stazione spaziale cinese in Oceano PaciFico/ Impatto atmosfera - frammenti lontano da Italia : Tiangong 1, stazione spaziale cinese è caduta nell'Oceano Pacifico: il satellite si è schiantato lontano dall'Italia, ecco il punto di Impatto. Ultime notizie e fine del viaggio in orbita(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 6.3 a Tonga - no allerta tsunami nel PaciFico : Un Terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato a sud-ovest di Tonga, in Polinesia. Lo segnala l'agenzia statunitense Usgs. Per il momento non è stato diramato alcun allarme tsunami nel Pacifico.

Tiangong 1 rientra e termina la sua folle corsa nel PaciFico : Alla fin la stazione spaziale cinese, vagante nello spazio, è rientrata nella terra intorno alle due di questa notte appena trascorsa, precipitando nel Pacifico. È la fine di un incubo. La notizia ...