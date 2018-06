grossetonotizie

: Festambiente festeggia trent'anni a ritmo di musica: il programma dei concerti - GrossetoNotizie : Festambiente festeggia trent'anni a ritmo di musica: il programma dei concerti -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Militanti sin dalla loro nascita, provengono dal mondo underground. Sempre on the road concoinvolgenti dove propongono anche alcuni classici della resistenza come 'Bella ciao'. Unica data ...