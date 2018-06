Festa del Preziosissimo Sangue a Ragusa

Formula 1 - GP Canada. Alonso e il traguardo dei 300 GP : a Montreal la Festa del leone : Sky Sport F1 HD , canale 207, , inoltre, sabato dedicherà uno speciale al quasi 37enne pilota di Oviedo. Qualche giorno fa il pilota aveva manifestato preoccupazione per la mancanza di velocità della ...

Tutto pronto per Lucca Bimbi - Festa dei bambini e delle famiglie : Tra gli spettacoli da segnalare "Il Musical La Bella e La Bestia" con tutti i personaggi di una delle storie più amate di sempre,e lo spettacolo di magia, dove ciò che non ti aspetti diventa vero. ...

Festa del Libro Ebraico - un inedito e curioso Abraham Yehoshua a Ferrara : ... conosciuto ovunque nel mondo Ebraico , nel pieno ghetto c'è una piazza in suo nome, ndr , , e ai studi ancora attuali su medicina, scienza e scritti ebraici. Interverranno anche Rav Luciano Meir ...

La Festa dello sport premia l'atleta dell'anno : La 'Festa dello sport' assegnerà anche il Balcone d'oro a uno dei 22 'sportivi dell'anno' selezionati tra le formazioni locali. Una celebrazione che inizierà prima, alle 21, lungo i viali Valentini, ...

La Festa del libro ebraico domenica al Meis di Ferrara - ospite d'onore Yehoshua : La Festa del libro ebraico, in programma domenica 10 giugno a Ferrara, si svolgerà per la prima volta al Meis, il nuovo Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, e avrà come ospite d'onore ...

Una pianta in onore di Giovanni Amadeo per la 26esima Festa della Cumpagnia de l'Urivu : ... perche anche all'olivo, e in misura considerevole, e legata la bellezza del paesaggio che attrae, in ogni stagione, correnti turistiche essenziali per l'economia regionale; e perche l'oliveto, che ...

La Festa delle erbe di primavera a Forni di Sopra - Date 2018 : Completano l'offerta visite guiDate all'area faunistica, l'intrattenimento proposto dagli artisti di strada e specialmente rivolto ai più giovani, esibizioni di danza , spettacoli acrobatici e musica ...

Dal 14 giugno torna la Festa della ciliegia al Bagnoro : musica - sport - solidarietà e piatti prelibati : Nutrito il programma degli spettacoli di ogni sera: Lunedì 13 la serata di apertura è riservata allo splendido spettacoli di fuochi con i Lux Arcana, giovedì 14 la musica di Cavatini dj, venerdì 15 ...

La Festa dell'Arma : «Criminalità? Qui non è di casa» : Anche se, al giorno d'oggi, in nessun posto si può parlare di 'isole felici', la nostra provincia può guardare al futuro con sano e giustificato ottimismo. Qualsiasi fenomenologia criminale si voglia ...

Roland Garros 2018 - la pioggia rovina la Festa : i due quarti di finale del tabellone maschile rinviati a domani : La pioggia rovina la festa agli organizzatori del Roland Garros 2018. rinviati a domani i due incontri dei quarti di finale del tabellone maschile tra lo spagnolo (n.1 del mondo) Rafael Nadal e l’argentino Diego Schwartzman (n.12 del mondo), sul Philippe Chatrier, e tra il croato Marin Cilic (n.4 del ranking) e l’altro argentino Juan Martin Del Potro (n.6 ATP) sul Suzanne Lenglen. Per entrambi i match, lo score è ancora ...

Roberto Bolle lancia OnDance - Festa milanese della danza : Roberto Bolle ha un grande merito, quello di avere sdoganato la danza classica, di averla resa pop facendola apprezzare anche a un pubblico maschile. E, dopo il successo di suoi show tv Roberto Bolle – La mia danza libera e danza con me nonché dello spettacolo itinerante Roberto Bolle and Friends, ha avuto l’idea di realizzare una festa dedicata proprio alla sua arte. Nasce così OnDance – Accendiamo la danza, che si terrà dall’11 al ...

"Vivarium-Conoscere Cassiodoro" : maniFestazione conclusiva del progetto : Ha ricordato loro che la scuola è nata in Calabria con Cassiodoro che ha distinto le varie discipline, la religione, la scienza, la musica ed era radicato fortemente in Calabria, motivo per cui oggi ...

