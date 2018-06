: Facebook: post privati resi pubblici - CdT_Online : Facebook: post privati resi pubblici - NotizieIN : Fb, 'pubblici' post privati per 14 mln - TelevideoRai101 : Fb, 'pubblici' post privati per 14 mln -

Nuovo passo falso per Facebook, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Il social ha reso noto che,a causa di un virus che colpisce i software,alcunipubblicati da utenti con restrizioni di privacy (per l'esclusiva visione degli 'amici')sono invece risultati, cioè visibili a tutti. Il problema si è verificato per pochi giorni a maggio e ha interessato 14 milioni di utenti. La società afferma che il problema ora è stato risolto, che il virus non ha interessatoprecedenti e che si stanno informando gli utenti coinvolti.(Di venerdì 8 giugno 2018)