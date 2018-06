Fausto Leali Come se la caverà in questa nuova avventura da coach? Ora o mai più

Fausto Leali : età - altezza - moglie e peso. Chi è il cantante italiano : Fausto Leali nasce a Nuvolento, una piccola cittadina in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1944. Non appena termina le scuole elementari comincia subito a lavorare, viste le necessità economiche della famiglia numerosa, ma anche degli anni del dopoguerra. Trova un posto come garzone in una salumeria e nel poco tempo libero coltiva la passione per la musica: non ha ancora 13 anni quando partecipa ai primi concorsi canori di provincia ...