ilfattoquotidiano

: A grande richiesta... - enviousman : A grande richiesta... - TutteLeNotizie : Fascista io, fascisti tutti - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il commento più ricorrente è: “Avete rotto con questo fascismo”. Subito dopo viene: “Isiete voi di sinistra”. Segue: “Gli Amato imperversano, sarà parente?”. Lo ammetto, mi sento di sinistra. Orfano, ma di sinistra. E no, non sono parente, non vivo ai Parioli e nella mia famiglia non ci sono uomini potenti. Anzi, quando mio fratello più grande si laureò fu il primo dell’intera gens degli Amato ad avere questo privilegio. Ammetto anche che parlare di fascismo era provocatorio. Ieri. Oggi lo è un po’ meno, perché tra i tanti commenti (generalmente venati di insulti più o meno espliciti al sottoscritto, cui sono totalmente indifferente) non ce n’è uno che abbia voluto leggere di che fascismi stavo parlando, autodenunciandomi in primis. Fascismo, per me oggi, è un insieme di condizioni: condizioni che si presentano a volte ...