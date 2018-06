FAO | 20 azioni per trasformare l’alimentazione e l’agricoltura

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Per aiutare decisori politici e attori dello sviluppo ad accelerare i progressi verso l’impegno globale di eradicare la fame e la povertà, la FAO ha pubblicato una serie di 20volte a mostrare l’impatto che l’agricoltura sostenibile può avere nell’affrontare le più grandi sfide dell’umanità.il cibo e l’alimentazione per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) offre una guida pratica ai paesi su come rafforzare la sicurezza alimentare, generare opportunità di impiego decenti, favorire lo sviluppo rurale e la crescita economica, conservare le risorse naturali e rispondere ai cambiamenti climatici – tutti temi che fanno parte dell’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. “Per la prima volta, la FAO ha raccolto una serie di strumenti interconnessi che possono aiutare ad aggiustare il nostri ...