Falso Sos in metro Roma | è guasto

Roma : Falso Sos esplosioni in metropolitana - passeggeri nel panico : Roma - Attimi di paura e panico questa mattina per i passeggeri della metro B della capitale. Qualcuno ha contattato il 112 segnalando esplosioni nella stazione Policlinico, facendo attivare immediatamente il servizio di emergenza. Le forze dell’ordine giunte sul posto, agenti del 118 e pompieri, hanno effettuato le rilevazioni del caso e, secondo la prima ricostruzione, non ci sarebbe stata alcuna esplosione, bensì solo una guasto alla linea ...

