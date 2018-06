: Falsi aiuti a disabili: 13 indagati - TelevideoRai101 : Falsi aiuti a disabili: 13 indagati - pa__rm : RT @Emaloconti: @IlariaBifarini @valy_s @AndFranchini @ValeMameli @antonio_bordin @fuoridallaue @ZampieriChiara @jabbaTM @pa__rm @bastaCast… - Emaloconti : @IlariaBifarini @valy_s @AndFranchini @ValeMameli @antonio_bordin @fuoridallaue @ZampieriChiara @jabbaTM @pa__rm… -

Simulavano di aver aiutato personea salire a bordo degli autobus di linea allo scopo di percepire la relativa indennità integrativa,prevista da contratto, pari a 5 euro per ogni intervento. Per questo motivo sonoper truffa 13 autisti dell'azienda "Start Romagna SpA", incaricata del servizio di trasporto pubblico nell'ambito della Provincia di Rimini, Gli autisti, dagli accertamente dei Cc di Rimini, avrebberoficato un registro relativo all'impiego della pedana manuale per ottenere i compensi.(Di venerdì 8 giugno 2018)