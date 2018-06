Fair Play Finanziario | il Psg rischia il blocco del mercato | Buffon in stand-by

Sport e Fairplay - ecco gli Aic Camp : 'Il Credito Sportivo ha deciso di collaborare con l'Aic -ha spiegato il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi -per valorizzare il rapporto con il mondo degli atleti dei qualila banca intende ...

Alla Camera si è sancita la fine del Fair play. Ora la legislatura può avere inizio : Qualche scintilla anche tra FI e Lega, in particolare quando la capogruppo forzista, Mariastella Gelmini, ha accusato Salvini di non avere la statura politica di Silvio Berlusconi: immediatamente ...

Alla Camera si è sancita la fine del Fair play. Ora la legislatura può avere inizio : Se la discussione Alla Camera sulla fiducia al governo Conte non lasciava presagire grandi novità sul merito delle questioni affrontate, rispetto a quanto già emerso martedì al Senato, è stato il clima a fare da sfondo al dibattito. E a mutare completamente il mood, nella seduta di Montecitorio. Grande assente, infatti, è stato oggi quel fair play che aveva pervaso l'aula di Palazzo Madama, culminato in ...

L'ex numero uno della Uefa ha parlato in una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport". Tra i temi toccati i suoi ultimi anni, il Var, la nuova Champions e la Juve.

Fair Play finanziario - guai in vista per il Psg : cessioni illustri obbligate e Buffon… : Fair Play finanziario, il Psg si appresta ad effettuare una campagna di calciomercato basata su alcune cessioni illustri prima di poter acquistare Il Fair Play finanziario pende sulla ‘testa’ del Psg. La società del club francese, sa bene di dover limitare le proprie spese a seguito di un’estate 2017 ricca di colpi ad effetto come Neymar e Mbappè. Trattenersi però potrebbe non bastare. Secondo L’Equipe infatti, ...

Inter - attenzione : apertura al sacrificio di Icardi in ottica Fair Play finanziario : Inter- Come riportato dai colleghi di “Premium Sport“, l’Inter sarebbe pronta a dire addio a Mauro Icardi. La dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di non opporsi al potenziale pagamento di un club estero della clausola da 110 milioni di euro dell’attaccante argentino. OCCHIO ALLA JUVE La Juve osserva Interessata. Il sacrificio di Icardi sarà approvato solamente […] L'articolo Inter, attenzione: apertura al sacrificio ...

Icardi via dall’Inter?/ Clausola valida a luglio - non tocca il Fair Play. Intanto Mauro va in vacanza : Icardi via dall’Inter? Clausola valida a luglio, non tocca il Fair Play che richiede conti a posto entro il 30 giugno. Intanto Mauro va in vacanza e per il rinnovo...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:17:00 GMT)

Debiti - proprietà e spese folli : ecco come cambia il Fair Play Finanziario Uefa dal 2018 : Regole più severe per il calciomercato, controllo su prestiti e finanziamenti, trasparenza per gli azionisti: iscriversi alle coppe diventerà più difficile

Calciomercato - il Psg tenta Ronaldo. Ma c'è l'ostacolo Fair Play : TORINO - Un tridente con Neymar e Mbappé , e magari Gigi Buffon in porta, e uno stipendio di 45 milioni netti: sarebbe questa l'offerta faraonica che il Psg avrebbe sottoposto a Cristiano Ronaldo per ...

Inter tra mercato e Fairplay : Tra mercato e nuovi sponsor dalla Cina, l'Inter deve fare quadrare i conti per il financial fair play. La società nerazzurra ha ufficializzato alcuni accordi commerciali con aziende asiatiche, ...

Inter - Fair Play Finanziario : come funziona e quando scade Video : Ormai è l'incubo dei tifosi Interisti. Tre parole: Fair Play Finanziario, tali da far spazientire chi sogna una squadra stellare in grado di competere per lo scudetto ed anche per la Champions League, nella quale i nerazzurri torneranno a partire dalla prossima stagione. Bocconi amari da mandare giù, soprattutto vedendo gli acquisti milionari delle grandi d'Europa, una rabbia che viene alimentata dalla presenza di una nuova proprieta' che, in ...

Nazi Italia : Fair Play e claque di centro-destra al dibattito tra Toti e Orlando sul libro di Berizzi foto : Per Toti, che utilizza la consueta tecnica del cerchiobottismo "è bene parlare di questi rischi ma non farne uno strumento di lotta politica né strumentalizzarli " ha aggiunto Toti " sia la sinistra ...

Festa all'Olimpico per 'Sport di Classe' - in campo anche i 'Campioni di Fair Play' : ... laureati in Scienze motorie, che hanno affiancato gli insegnanti nella realizzazione delle attività motorie in palestra per un'ora a settimana e nell'organizzazione dei Giochi di Sport di Classe di ...

La Uefa ha approvato la nuova edizione dei regolamenti sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario per adattarsi al panorama calcistico in evoluzione.