Facebook | un bug ha reso pubblici i post di 14 milioni di persone

Facebook - bug ha reso pubblici dati di 14 milioni di utenti : Nuovi guai per Facebook , già alle prese con la gestione dello scandalo Cambridge Analytica. Un bug in un programma del primo social network al mondo ha reso pubblici 14 milioni di post privati

Facebook/ Il vero "bug" di cui non ci siamo accorti siamo noi : Molti vedono FACEBOOK come un prodotto, ma non accettano che la cosa sia vicendevole, ovvero che noi siamo solo generatori di dati. Cioè un prodotto a nostra volta. FABIO MERCORIO(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:09:00 GMT)FACEBOOK/ Solo la realtà può salvare l'io e i suoi "amici", di F. De HaroFACEBOOK/ Abbiamo fatto troppi errori, ma se non fosse possibile tornare indietro?, di A. Contri