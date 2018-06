Facebook Messenger smetterà di infastidirci con le notifiche per i nuovi amici forse

Come tradurre messaggi Facebook Messenger : Sulla scorta del nostro precedente articolo dedicato a Come tradurre messaggi WhatsApp, nel tutorial che segue vedremo Come sia possibile tradurre messaggi Facebook Messenger in maniera pressoché istantanea. Indice degli argomenti tradurre messaggi su Facebook Messenger con Google Traduttore iTranslate, l’app a pagamento che semplifica la traduzione dei messaggi per iOS Microsoft Traduttore Conclusione tradurre messaggi Facebook ...

Facebook Messenger : in rilascio un corposo aggiornamento per Windows 10 : Dopo averlo rilasciato settimane nell’applicazione in beta, il team di Facebook ha provveduto quest’oggi a distribuire gradualmente (ovvero a scaglioni) un nuovo major update dedicato a Messenger per tutti gli utenti Windows 10 in possesso della versione stabile. Novità Introdotta la possibilità di caricare foto in 4K e video in HD. La pagina delle impostazioni possiede adesso un nuovo layout con l’immagine di profilo che viene ...

Come nascondere ultimo accesso Facebook Messenger : In un momento storico Come quello attuale in cui la condivisione di dati personali è all’ordine del giorno, potrebbe essere utile conoscere qualche trucco utile a filtrare almeno una parte delle informazioni che riguardano la nostra vita “cibernetica”. Se su WhatsApp è buona norma bloccare un contatto troppo ficcanaso oppure nascondere il proprio stato online, nel caso in cui ci si sentisse controllati da genitori o fidanzati particolarmente ...

Facebook e Messenger continuano a combattere la violenza e gli account falsi : Facebook ha implementato una nuova funzionalità in Messenger che consente di segnalare i messaggi offensivi ricevuti da altri attraverso l'app Android L'articolo Facebook e Messenger continuano a combattere la violenza e gli account falsi proviene da TuttoAndroid.

Le responsabilità di Facebook e il futuro di Messenger : Facebook Messenger (Foto: Gaia Berruto/Wired) San José – “No, non credo che siamo responsabili di quello che le persone scrivono in privato”. Risponde di getto Stan Chudnovsky, a capo del team che gestisce Facebook Messenger, pur sapendo che sta dicendo una cosa che stride con la posizione ufficiale della sua azienda. Ci pensa un attimo, poi smorza la dichiarazione: “È un equilibrio delicato“. Ha ragione. L’azienda è nel mirino da ...

Per Facebook la crittografia end-to-end è importante - ma non su Messenger : Mediante un articolo pubblicato sul proprio blog ufficiale, Facebook spiega l'importanza della crittografia end-to-end e perchè questa deve essere presente. L'articolo Per Facebook la crittografia end-to-end è importante, ma non su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Facebook - oltre a realtà virtuale e notizie affidabili - punta alla monetizzazione in Messenger - Instagram - e WhatsApp : oltre a ciò, sarà varata la nuova app 'Oculus Venue' , per Gear VR e Oculus Go, , che consentirà di guardare in compagnia , virtuale, s'intende, , spettacoli , come il Gotham Comedy Club, , concerti ,...

Occhio a questo messaggio su WhatsApp e Facebook Messenger - blocca lo smartphone : Prestate attenzione a un messaggio che circola su WhatsApp e che blocca inesorabilmente l'applicazione grazie a una sua particolare conformazione. L'articolo Occhio a questo messaggio su WhatsApp e Facebook Messenger, blocca lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Non Vedo Orario Ultimo Accesso Facebook Messenger : Perchè? : Perché su Facebook Messenger non compare l’Ultimo Accesso di una persona? Facebook Messenger: non Vedo più l’Orario dell’Ultimo Accesso di una persona. Perchè? Perché non vedi l’Orario dell’Ultimo Accesso su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social network più conosciuto ed usato quotidianamente da milioni di persone. Nella guida di oggi in particolare cerchiamo […]

Facebook - realtà virtuale - Messenger - Dating : ecco la rivoluzione di Zuckerberg? Video : #Facebook e Mark Zuckerberg non sembrano risentire del tempo che passa. Sono passati quasi dieci anni da quando il popolare social network è dilagato in Europa. Nel tempo è cambiato nei concetti e nei modi in cui la gente ne fruisce, ma al di la' qualche fisiologico calo non ha cessato di avere un ruolo predominante. Per qualcuno è addirittura diventato uno strumento attraverso cui reperire link per informarsi. Una sorta di giornale 2.0 o una ...

Facebook - realtà virtuale - Messenger - Dating : ecco la rivoluzione di Zuckerberg? : Facebook e Mark Zuckerberg non sembrano risentire del tempo che passa. Sono passati quasi dieci anni da quando il popolare social network è dilagato in Europa. Nel tempo è cambiato nei concetti e nei modi in cui la gente ne fruisce, ma al di là qualche fisiologico calo non ha cessato di avere un ruolo predominante. Per qualcuno è addirittura diventato uno strumento attraverso cui reperire link per informarsi. Una sorta di giornale 2.0 o una ...

Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger : Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger, foto: Startmag Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook , in California, ha ...

Facebook Messenger in arrivo un restyling completo e un tema Dark : Secondo quanto è stato riportato da una recente conferenza stampa Facebook Messenger subirà in futuro un importante restyling e sarà introdotto pure un tema Dark: i dettagli.Sembra che in casa Facebook l’applicazione Messenger sia sotto la lente d’ingrandimento: infatti l’app di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo non è certo considerata da molti utenti tra le più leggere e preformanti in assoluto.Nonostante ...

Facebook annuncia numerose novità e una versione rinnovata di Messenger : Facebook introduce numerose novità nel corso del keynote inaugurale di F8, la conferenza dedicata agli sviluppatori che si è aperta oggi a San José, California. L'articolo Facebook annuncia numerose novità e una versione rinnovata di Messenger proviene da TuttoAndroid.