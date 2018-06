Facebook Beta si aggiorna per i PC e tablet Windows 10

surface-phone

(Di venerdì 8 giugno 2018) Dopo aver pensato a Messenger, gli sviluppatori di Mark Zuckerberg hanno provveduto in mattinata a pubblicare un nuovomento per l’applicazione ufficiale didisponibile per tutti i PC e10. La versione, numerata 171.1715.2280.0, introduce numerose novità segno che, evidentemente, l’app è ancora in una fase di pieno sviluppo anche per la piattaforma targata Microsoft. Ecco il changelog comprendente di tutte le modifiche e i miglioramenti apportati: L’icona delle notifiche è stata rinnovata ed è ora a forma di campanella. Implementate nuove animazioni in alcuni menu a scomparsa. Rinnovata graficamente la barra di ricerca con un design meno squadrato e privo totalmente di bordi. Aggiunta la possibilità di inserire le reazioni anche nei commenti. Aggiunta la possibilità di scrivere una biografia al proprio profilo. Modificata la UI ...