F1 | Vettel insoddisfatto e sprezzante dopo le Fp2 | “Kimi sarà contento | io no”

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Sebastiancommenta le sue sensazioni a bordo della sua monoposto sulla pista di Montrealle seconde prove libere Si sono appena concluse le seconde prove libere sul circuito di Montreal in vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. A dominare queste Fp2 è stata la monoposto di Max Verstappen, davanti a Raikkonen, Ricciardo, Hamilton e, in quest’ordine. Il pilota tedesco della Ferrari ha detto la suale sensazioni provate in pista.ha ammesso ai microfoni di Sky F1: “è stata una giornata altalenante, non sonodelle sensazioni della macchina, dobbiamo lavorare su alcune cose, mi sono mancati un po’ di giri. Non so, Kimi, magari lui si sente favorito. Sul giro secco non ho visto i tempi degli altri, abbiamo bisogno di capire il quadro complessivo non sonodella macchina. Domani ...