F1 – Verstappen | leader insoddisfatto in Canada | “bene così | ma dobbiamo migliorare

(Di venerdì 8 giugno 2018) Maxcommenta le sue sensazioni a bordo della sua monoposto, sulla pista di Montreal, dopo le seconde prove libere Si sono appena concluse le seconde prove libere sul circuito di Montreal in vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. A dominare queste Fp2 è stata la monoposto di Max, davanti a Raikkonen, Ricciardo, Hamilton e Vettel, in quest’ordine. Il pilota olandese della Red Bull ha detto la sua dopo la sua buonissima prova in pista.ha ammesso ai microfoni di Sky F1: “è difficile dire come andrà, non abbiamo la spinta al massimo sul motore. Le iper soft ti danno più aderenza. Ho avuto sensazioni positive, in macchina siamo andati bene dall’inizio. Su questa pista è tutto molto bello,ulteriormente e tagliare le curve per andare più veloci”. L'articolo F1 –...