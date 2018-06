F1 – Terminate le FP2 a Montreal | Verstappen continua a dominare | sussulto della Ferrari

sportfair

: ?? Bandiera a scacchi ?? FP2 terminate Top 3: Verstappen - Raikkonen - Ricciardo #CanadianGP #F1 #FP2 - F1FansClub : ?? Bandiera a scacchi ?? FP2 terminate Top 3: Verstappen - Raikkonen - Ricciardo #CanadianGP #F1 #FP2 - robbyfox21 : RT @SkyRacingTeam: ?? Sono terminate le FP2 di #Moto3 dell’#ItalianGP ???? @dennisfoggia71 ??11 (1.58.096) @nbulega ??18 (1.58.546) #SkyVR46Ita… - lisi36120711 : RT @SkyRacingTeam: ?? Sono terminate le FP2 di #Moto2 dell’#ItalianGP ???? @PeccoBagnaia ??3 (1.52.237) @Luca_Marini_97 ??7 (1.52.604) #SkyVR46… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Maxsi conferma il più veloce anche dopo la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada, dietro di lui Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo La Red Bull domina anche questo venerdì di prove, dopo quello di Monaco. A far la voce grossa questa volta non è Daniel Ricciardo, bensì Max, che chiude davanti a tutti sia al mattino che al pomeriggio. Photo4 / LaPresse L’olandese fa segnare il miglior temposeconda sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:12.198, poco più di un decimo più veloce di Kimi Raikkonen. Lamigliora in queste FP2, portando anche Sebastian Vettel al quinto posto, preceduto di due decimi da Lewis Hamilton, l’unico tra i primi quattro ad aver fatto il tempo con le soft e non con le hypersoft. Terzo posto invece per Daniel Ricciardo, dopo una sessione trascorsa perlopiù ai box. Sesta posizione per ...