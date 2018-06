F1 – Terminate le FP1 a Montreal | Verstappen dà una testata a tutti | le Ferrari non

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Miglior tempo di Maxnella prima sessione di prove libere del Gp del Canada, dietro di lui Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo La Red Bull resta sulla cresta dell’onda, il team di Milton Keynes comincia benissimo anche il week-end di, chiudendo in testa la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. AFP PHOTO / Lapresse E’ Maxil pilota più veloce in pista, abile a trasferire sul tracciato la rabbia palesata ieri nel corso della conferenza stampa. L’olandese ferma il crono sull’1:13.302, precedendo di 88 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton. Terzo posto per l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo, che pare non avere problemi con la power unit e dunque eviterà la penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Quarta posizione per Vettel, in ritardo di oltre due decimi da, mentre Valtteri Bottas chiude ...