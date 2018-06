F1 | Gp Canada | Verstappen domina le libere | Raikkonen secondo

F1 – Verstappen - leader insoddisfatto in Canada : “bene così - ma dobbiamo migliorare ancora” : Max Verstappen commenta le sue sensazioni a bordo della sua monoposto, sulla pista di Montreal, dopo le seconde prove libere Si sono appena concluse le seconde prove libere sul circuito di Montreal in vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. A dominare queste Fp2 è stata la monoposto di Max Verstappen, davanti a Raikkonen, Ricciardo, Hamilton e Vettel, in quest’ordine. Il pilota olandese della Red Bull ha detto la ...

F1 Canada - Libere 2 : Verstappen velocissimo - Vettel 5° : MONTREAL - Max Verstappen è il più veloce di tutti anche nella seconda sessione di prove Libere in Canada con un giro da 1:12.198. A 0.130 secondi ecco il ferrarista Raikkonen, a seguire l'altro ...

F1 : Canada - seconde libere a Verstappen : ANSA, - ROMA, 8 GIU - Max Verstappen si è confermato il più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di F1. Con il tempo di 1'12"198 il pilota della Red Bull ha preceduto la Ferrari di ...

Gp Canada - Verstappen il più veloce anche nelle seconde libere. Raikkonen secondo : La Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di F1. Con il tempo di 1'12'198 il pilota belga ha preceduto la Ferrari di Kimi ...

F1 GP Canada - Prove Libere 2 : Verstappen tiene la leadership anche nella seconda sessione : Cronaca All'accendersi del semaforo Raikkonen rompe gli indugi e si lancia per primo, con la gomma ultrasoft. Pochi minuti e il finlandese ci regala anche il primo crono, seppure alto, 1:16.158. ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1-2 - la classifica combinata dei tempi. Max Verstappen il migliore - Vettel quinto : Max Verstappen si conferma il pilota più veloce nei primi due turni di prove libere del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha piazzato un buon 1:12.198 nel corso della seconda sessione, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi e il compagno di squadra Dani Ricciardo di mezzo secondo. Lewis Hamilton quarto a sei decimi ma ha girato con la ultrasoft a differenza dei rivali che hanno montato le ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Comanda ancora Max Verstappen ma Lewis Hamilton fa paura. Sebastian Vettel quinto : Il venerdì di Montreal ha un solo padrone, Max Verstappen. L’olandese l’aveva dichiarato alla vigilia di voler riscattare il deludente weekend di Monaco e nella prima giornata del GP del Canada ha dato seguito alle sue parole. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, con il tempo di 1’12″198, un crono fatto segnare con la gomma Hypersoft, quella più morbida e quindi ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Max Verstappen al comando davanti a Raikkonen - Vettel quinto - Hamilton spaventa : Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull si è portato in testa con il tempo di 1:12.198, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi. Le Ferrari hanno fatto un po’ di fatica e non hanno lanciato ottimi segnali in vista della gara, soprattutto con Sebastian Vettel che è quinto a otto decimi al termine di una sessione complicata. Lewis ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 streaming video SKY prove libere FP2 : miglior tempo per Verstappen : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp CANADA 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:31:00 GMT)

F1 : Canada; 1/e libere a Verstappen - per Vettel quarto tempo : Con il tempo di 1'13"302 Max Verstappen è stato il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Lewis ...

Canada - prime libere a Verstappen - Vettel 4° : Con il tempo di 1'13'302 Max Verstappen è stato il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e ...

F.1 - GP del Canada - Verstappen il più veloce nelle libere 1 di Montréal : La Red Bull è subito veloce a Montréal: nelle prime prove libere del Gran Premio del Canada, Max Verstappen ha segnato il miglior tempo della sessione, fermando il cronometro sull'1:13.302. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra RB14 guidata dall'australiano Daniel Ricciardo, suo compagno di squadra.In aggiornamento...GP del Canada - Risultati prove libere 1 (Primi dieci)1. Verstappen - Red Bull | 1:13.3022. Hamilton - ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1. Max Verstappen firma il miglior tempo - Ferrari in difficoltà : Vettel quarto. Hamilton spaventa : Max Verstappen ha sorpreso tutti nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. La Red Bull non era particolarmente accreditata per questo weekend, vista la particolare conformazione del circuito di Montreal che sulla carta non doveva sposarsi al meglio con le lattine, e invece l’olandese ha firmato il miglior tempo: 1:13.302 con la gomma hypersoft. Dopo aver rovinato tutto a Montecarlo con un clamoroso errore ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Max Verstappen in testa davanti a Hamilton - Vettel quarto : Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha sorpreso tutti sul circuito di Montreal siglando un positivo 1:13.302, precedendo così Lewis Hamilton di 9 centesimi mentre Dani Ricciardo e Sebastian Vettel inseguono a due decimi di distanza. La Ferrari non ha incantato in questo avvio di weekend, meglio le Mercedes sul passo gara ma la ...