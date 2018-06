F1 - Gp Canada : Verstappen domina le libere - Raikkonen secondo

Formula Uno - Verstappen domina le libere in Canada : Il quattro volte campione del mondo che qui ha vinto sei delle ultime dieci edizioni, punta ad eguagliare il record di Michael Schumacher, fermo a sette, mostrando di avere il migliore passo gara con ...

F.1 - GP del Canada - Verstappen si conferma leader nelle libere 2 : Anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada , Max Verstappen ha segnato il giro più veloce. Il pilota olandese della Red Bull Racing ha sfruttato al meglio il suo giro veloce con gomme hypersoft - le più morbide della gamma fornita dalla Pirelli - fermando il cronometro sull'1:12.198. In aggiornamento...

F1 – Verstappen - leader insoddisfatto in Canada : “bene così - ma dobbiamo migliorare ancora” : Max Verstappen commenta le sue sensazioni a bordo della sua monoposto, sulla pista di Montreal, dopo le seconde prove libere Si sono appena concluse le seconde prove libere sul circuito di Montreal in vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. A dominare queste Fp2 è stata la monoposto di Max Verstappen, davanti a Raikkonen, Ricciardo, Hamilton e Vettel, in quest’ordine. Il pilota olandese della Red Bull ha detto la ...