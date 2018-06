F1 | GP Canada 2018 | prove libere 2 | risultati e classifica Max Verstappen al comando

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Comanda ancora Max Verstappen ma Lewis Hamilton fa paura. Sebastian Vettel quinto : Il venerdì di Montreal ha un solo padrone, Max Verstappen. L’olandese l’aveva dichiarato alla vigilia di voler riscattare il deludente weekend di Monaco e nella prima giornata del GP del Canada ha dato seguito alle sue parole. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, con il tempo di 1’12″198, un crono fatto segnare con la gomma Hypersoft, quella più morbida e quindi ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Gli aggiornamenti e il risultato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. I piloti tornano in pista dopo i primi novanta minuti di prove che hanno premiato un inatteso Max Verstappen ma a impressionare è stato Lewis Hamilton, a soli 8 centesimi dall’olandese ma montando la ultrasoft. Il Campione del Mondo sembra essere dotato di un ottimo passo gara e va a caccia di ulteriore conferme mentre la ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1. Max Verstappen firma il miglior tempo - Ferrari in difficoltà : Vettel quarto. Hamilton spaventa : Max Verstappen ha sorpreso tutti nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. La Red Bull non era particolarmente accreditata per questo weekend, vista la particolare conformazione del circuito di Montreal che sulla carta non doveva sposarsi al meglio con le lattine, e invece l’olandese ha firmato il miglior tempo: 1:13.302 con la gomma hypersoft. Dopo aver rovinato tutto a Montecarlo con un clamoroso errore ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Max Verstappen in testa davanti a Hamilton - Vettel quarto : Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha sorpreso tutti sul circuito di Montreal siglando un positivo 1:13.302, precedendo così Lewis Hamilton di 9 centesimi mentre Dani Ricciardo e Sebastian Vettel inseguono a due decimi di distanza. La Ferrari non ha incantato in questo avvio di weekend, meglio le Mercedes sul passo gara ma la ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche (sabato 9 giugno). Programma - orari e tv : Domani, sabato 9 giugno, sarà tempo di qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Ci attende un time-attack molto interessante. Ferrari e Mercedes si confronteranno ancora una volta, reduci da un weekend su una pista completamente diversa (Montecarlo). Se nel Principato si girava con macchine ad alto carico aerodinamico, sul circuito dedicato a Gilles Villenueve si viaggerà con pochissima ala e la potenza dei ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Miglior tempo per Fernando Alonso davanti alle Mercedes - Ferrari più indietro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. I piloti tornano in pista a Montreal e avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto col tracciato e ottimizzare il set-up delle proprie monoposto in vista delle qualifiche e della gara di domenica. Non mancherà lo spettacolo sull’Isola di Notre-Dame, si riaccenderà la consueta battaglia tra Mercedes e ...

F1 - GP Canada 2018 : la Mercedes non cambia la power unit - qual è il problema tecnico? Difficoltà per le Frecce d’Argento : La Mercedes avrebbe dovuto montare le nuove power unit sulle proprie monoposto per il GP del Canada 2018 ma alla vigilia del weekend di Montreal sono emerse delle criticità che hanno costretto il team a rinviare l’utilizzo dei nuovi propulsori. Le Frecce d’Argento gareggeranno dunque con un motore più vecchio e questo potrebbe essere un vantaggio importante per la Ferrari che deve sfruttare l’occasione. Ma quale è stato questo ...

