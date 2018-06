F1 Canada | Libere 2 | Verstappen velocissimo | Vettel 5°

F1 GP Canada - Prove Libere 2 : Verstappen tiene la leadership anche nella seconda sessione : Cronaca All'accendersi del semaforo Raikkonen rompe gli indugi e si lancia per primo, con la gomma ultrasoft. Pochi minuti e il finlandese ci regala anche il primo crono, seppure alto, 1:16.158. ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Max Verstappen al comando davanti a Raikkonen - Vettel quinto - Hamilton spaventa : Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull si è portato in testa con il tempo di 1:12.198, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi. Le Ferrari hanno fatto un po’ di fatica e non hanno lanciato ottimi segnali in vista della gara, soprattutto con Sebastian Vettel che è quinto a otto decimi al termine di una sessione complicata. Lewis ...