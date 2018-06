F1 Canada - Hamilton : «La nuova Power Unit qui ci avrebbe aiutato» : Il Campione del Mondo non si scompone, come ha detto nelle interviste: ' Non credo che questo weekend abbia più valore rispetto a qualunque altro. Sono piuttosto rilassato al riguardo. Chiaramente a ...

Formula 1 - GP Canada. Hamilton : 'A Montreal un weekend che non è più cruciale di altri' : Lewis Hamilton sereno, convinto della forza della sua Mercedes anche in Canada , un "circuito amico", nonostante gli aggiornamenti che slittano rispetto ad altri team. "Non sarà cruciale più di ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

F1 - Hamilton mette le mani avanti in vista del Gp del Canada : “non avremo il motore 2 - sarà normale perdere potenza” : Lewis Hamilton ha espresso la propria preoccupazione in vista del Gp del Canada, dove la Mercedes non disporrà del motore 2 come la Ferrari Ansia e preoccupazione per Lewis Hamilton alla vigilia del Gp del Canada, vista l’impossibilità della Mercedes di utilizzare il motore 2 su un circuito come quello di Montreal. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo non ha nascosto i suoi timori, sottolineando che sarà normale avere dei cali di ...

F1 : Canada - Hamilton favorito : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Anche il Gp del Canada, 7/o appuntamento Mondiale di F1, sarà un affare tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Snai vede un testa a testa tra i due con il campione del mondo favorito, nonostante la nuova power unit Mercedes non verrà utilizzata, a 2,25 contro il 2,75 del ferrarista. I due sono invece alla pari sul tabellone delle qualifiche, dove la pole vale per ...

F1 - Hamilton e Vettel favoriti in Canada : quote di vittoria identiche per il britannico e il tedesco : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono i favoriti per i bookmakers in Canada, quote identiche per i due piloti È una pista dove Lewis Hamilton domina da tre stagioni, ma stavolta nel Gp del Canada il britannico potrebbe avere qualche difficoltà in più. La nuova power unit della Mercedes, prevista in un primo tempo per la gara di domenica, non verrà utilizzata a causa di problemi tecnici e nelle quote SNAI esulta Sebastian Vettel, che invece avrà ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel a Montreal prova a interrompere due tabù - Hamilton sarà l’uomo da battere : Se il Gran Premio di Monaco è passato alla storia per la noia che ha contraddistinto i suoi 78 giri, il Gran Premio del Canada in arrivo in questo fine settimana sarà di ben altro tenore. A Montreal, infatti, i sorpassi sono all’ordine del giorno, grazie alla sua conformazione “Stop&Go” e al suo lungo rettilineo di oltre un chilometro. In poche parole ci attendiamo grande spettacolo ed emozioni sul tracciato intitolato a ...