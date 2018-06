Estate : tra fitness e benessere tutti in forma e leggeri con i pagamenti digitali : Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Cosa non si fa per rientrare nei pantaloni estivi e per apparire toniche in bikini? Sicuramente si spende, e anche molto, facendo acquisti con pagamenti digitali, facendo così lievitare, nel primo quadrimestre del 2018 le nel fitness&Wellness. Ci si sente così più leggeri proprio a partire dal portafoglio dove le banconote lasciano il posto a carte di credito e bancomat, più affidabili e sicuri. ...

In Estate Essential Phone PH-1 potrà contare sulla mod Audio Adapter HD : Audio Adapter HD è il nome di un nuovo accessorio, annunciato nelle scorse ore da Essential, che sarà rilasciato nel corso dell'ormai imminente estate L'articolo In estate Essential Phone PH-1 potrà contare sulla mod Audio Adapter HD proviene da TuttoAndroid.

Estate - il pediatra : vietati compiti delle vacanze - sì a corsi di nuoto : Mentre i giorni di scuola sono agli sgoccioli, si rinnova l’appello a maestri e professori: “Bambini e adolescenti non devono fare assolutamente i compiti durante le vacanze. Le scuole chiudono non per mandare in ferie gli insegnanti, ma far riposare gli alunni. Per il loro benessere è necessario permettere loro di staccarsi completamente dallo stress legato all’apprendimento“. Parola del pediatra Italo Farnetani, ...

Audiweb 2.0. ilfattoquotidiano.it è terzo tra le tEstate giornalistiche a poca distanza dal Corriere.it [LA CLASSIFICA] : Sono stati rivelati oggi (nonostante alcuni problemi tecnici sulla nuova piattaforma Nielsen) i dati della tanto attesa nuova rilevazione Audiweb, detta appunto Audiweb 2.0, a cui si è iniziato a lavorare fin dal 2015 su richiesta degli editori. L’esigenza era infatti quella di veder conteggiato come traffico dell’editore un fetta sempre più importante di pubblico che visita i contenuti tramite browsing in app mobile Facebook o ...

“Solstizio d’Estate” - un viaggio nel gusto tra le eccellenze enogastronomiche italiane giunto alla VI edizione : Il viaggio di “Solstizio d’Estate – Illuminati dal gusto” iniziato a Villa Miani e proseguito al Salone delle Fontane continua quest’anno con la VI edizione in una nuova affascinante location: le Officine Farneto di Roma, a due passi dallo Stadio Olimpico nel cuore della movida della Capitale! Un evento ancora più grande e ricco di novità che si svolgerà il 16 e 17 giugno 2018. Una sesta edizione ricca di novità e carica di ...

Un’Estate tra mito - storia e design in Val Venosta : a Burgusio - al cospetto dei ghiacciai - un esempio unico di architettura da oltre 800 anni : Una cornice elegante delineata da vette che superano i 3mila metri di altezza e ghiacciai che brillano sotto il sole estivo. Un luogo unico, che unisce miti, storia e design, nell’autentico borgo antico di Burgusio (BZ), in Alta Val Venosta, oasi alpina tra l’Italia, l’Austria e la Svizzera. Il Romantik Hotel Weisses Kreuz, al cospetto dell’imponente monte Ortles e a poca distanza da Malles e dal leggendario Lago di Resia con il campanile che ...

Atalanta - altro che Pavoletti : si lavora sottotraccia al colpaccio dell’Estate : Atalanta alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, il club bergamasco sta fiutando un colpo davvero d’alto profilo L’Atalanta si appresta a vivere una nuova annata da favola. Dopo l’ennesima qualificazione alle coppe europee, il club del patron Percassi ha rinnovate ambizioni anche per la prossima stagione, con l’intenzione di fare un ulteriore step verso l’alto. Come sempre, per finanziare il ...

L’Sos dei terremotati di Norcia : “Non calpEstate la fioritura di lenticchie per i selfie - è la nostra ricchezza” : L’Sos dei terremotati di Norcia: “Non calpestate la fioritura di lenticchie per i selfie, è la nostra ricchezza” Sulle pagine social della comunità di Castelluccio rimbalza l’allarme sui turisti che distruggono le coltivazioni che danno da vivere alla popolazione per scattare una foto-ricordo tra i campi colorati Continua a leggere L'articolo L’Sos dei terremotati di Norcia: “Non calpestate la fioritura di ...

L’Estate bollente di Mimi Bouchard : Paros - palestra e scatti hot da far alzare… la temperatura [GALLERY] : Mimi Bouchard si è concessa qualche giorno di relax nell’isola greca di Paros fra sole, piscina ed un occhio alla linea: ecco gli scatti più hot Star della tv, influencer, fissata con il fitness e scrittrice presso il suo blog ‘Mimibee’ nel quale tratta di “tutto ciò che riguarda la moda, l’amore, il sesso, la salute e il fitness con un tocco personale”. Dura la vita di Mimi Bouchard vero? La bellissima cugina della più ...

“ArrEstateci tutti”. Emma Marrone non si trattiene : il durissimo sfogo della cantante. E la foto sui social è pura rabbia : “Arrestateci tutti”. Emma Marrone lo dice chiaramente e insieme agli altri colleghi cantanti lancia la sfida al nuovo ministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano il suo impegno. Ha 38 anni, una figlia, è laureato in Scienze politiche, si definisce ultrà dell’Hellas Verona, da 20 anni è iscritto alla Lega Nord e il suo primo ...

Max&Co. trasforma l'Estate in un'esperienza straordinaria! : Il successo di MAX Co., con i suoi 450 punti vendita nel mondo, da Tokyo a Milano, è stato costruito, e si costruisce ancor oggi, giorno per giorno. Non solo nelle boutique, che sono sempre un solido ...

TAKAGI & KETRA/ All'Arena con Giusy Ferreri con "Amore e Capoeira" : hit dell'Estate! (Wind Music Awards 2018) : TAKAGI & KETRA, l'ultimo brano con Giusy Ferreri è un grande successo. Cosa canteranno sul palcoscenico stasera? Fan emozionati e in grande attesa. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:35:00 GMT)

Tutor - attive entro l'Estate nuove postazioni su 30 tratte autostrade : Tutor, attive entro l'estate nuove postazioni su 30 tratte autostrade I sistemi di controllo della velocità verranno installati sulle strade più interessate dall’esodo estivo. A dare l'annuncio Roberto Sgalla, direttore della Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato. LA SCHEDA Parole ...