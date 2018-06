“Esco anch’io” ‘La Prova del cuoco’ | la fuga Dopo la Clerici via un altro pezzo da 90 e

caffeinamagazine

: mamma rompe e non vuole portarmi il gelato se non esco anch'io ma io non voglio uscire fuck her - KANEKIsSMELL : mamma rompe e non vuole portarmi il gelato se non esco anch'io ma io non voglio uscire fuck her -

(Di venerdì 8 giugno 2018) ”Grazie per tutto l’affetto, Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata”. Così Antonellaaveva salutato il suo pubblico sui social. Un addio difficile, duro, motivato anche da quanto successo a Fabrizio Frizzi e che l’ha spinta a poggiare il pieno sul freno. Sono molti a chiedersi che come sarà il nuovo programma a guida Isoardi. E le domande aumentanoche anche Anna Moroni ha deciso di lascire la celebre trasmissione di cucina. La Moroni ha raccontato le ragioni della sua scelta al magazine Spy, spiegando che senza Antonella non vuole restare in televisione. “Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia – spiega la Moroni a Spy – E come in tutte le famiglie ci sono state ...