Escape | il sandalo alla moda ed ecologico di Reef | per un’estate comoda e cool GALLERY

sportfair

: Moda mare donna 2018 Reef: Escape, il sandalo in gomma biodegradabile - Caterinadiiorgi : Moda mare donna 2018 Reef: Escape, il sandalo in gomma biodegradabile - GlobeStylesMag : Moda mare donna 2018 Reef: Escape, il sandalo in gomma biodegradabile - megamodo : Reef presenta “Escape”, sandalo in gomma biodegradabile #escape #moda #reef #sandalo -

(Di venerdì 8 giugno 2018)lancia: ilin gomma biodegradabile e totalmente PVC free L’estate, anche se non ufficialmente, è ormai arrivata. Il caldo e le belle giornate permettono agli amanti del mare di fare i primi bagni e ai fashion addicted di iniziare a sfoggiare le gambe, con pantaloncini e gonne, ma soprattutto di far respirare i piedi, costretti nelle tanto belle quanto odiose e calde scarpe. E’ quindi tempo di sandali, infradito e calzature aperte! Impossibile non innamorarsi dei prodotti, brand che rivoluziona il mercato dei sandali in gomma grazie a, il modello totalmente PVC free. Il brand ha compiuto degli sforzi straordinari per risolvere i più comuni problemi di questo mercato, legati al comfort quotidiano,forza del supporto e all’impatto ambientale. A queste esigenzeha risposto con il modello da donnaprodotto completamente senza ...